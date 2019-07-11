EKRE поступило всего 6100 евро пожертвований

Во втором квартале Консервативной народной партии (EKRE) поступило около 6100 евро пожертвований.
Во втором квартале EKRE поступило 6372 евро членских взносов, сообщается в отчете, представленном комиссии по надзору за финансированием партий.
Во втором квартале EKRE поступило 6140 евро денежных пожертвований. В первом квартале сумма пожертвований в пользу EKRE составила 96 643 евро. Таким образом, во втором квартале EKRE получила в виде пожертвований на 90 503 евро меньше, чем в первом квартале.
EKRE получила 249 869 евро государственной дотации, а выручка от продажи имущества партии составила 3924 евро.
Таким образом, всего EKRE во втором квартале поступило 266 305 евро.