Эстонские семейные врачи: люди повально приходят к нам за липовыми справками

Эстонское общество семейных врачей на своей странице в Facebook обращает внимание на досадно обостряющуюся практику, когда студентов, попавших в беду в ходе обучения, отправляют к семейному врачу с целью получения медицинской справки для академического отпуска. Эстонское общество семейных врачей хочет прекратить выдачу официальных справок.

В последние годы значительно увеличилось число людей, которые обращаются к врачам за официальной справкой, хотя у них нет реальных проблем со здоровьем. Несмотря на предлагаемый практически всеми высшими учебными заведениями академический отпуск по собственному желанию, неоднократно к семейным врачам были направлены студенты за получением «медицинской справки» от семейного врача, что серьезно ставит под сомнение целесообразность такого вида академического отпуска. Однако отказ выдать справку создает ненужный конфликт в отношениях между врачом и пациентом.

Такая ситуация также создает дополнительную нагрузку для медицинского персонала. Трудности, возникающие при обучении в высшем учебном заведении по бытовым и жизненным причинам, не требуют медицинского вмешательства, и нецелесообразно увязывать предоставление медицинских услуг с выдачей официальных справок.

Общество также просит распространить информацию в высших учебных заведениях, чтобы при необходимости можно было внести изменения в их уставы.