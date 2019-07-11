Чт, 11.07.2019
Мы очень много слышали о том, как репутации Эстонии навредило участие EKRE в коалиции. Это полная ерунда по сравнению с тем, что сделало Эстонии отмывание денег. Мартин Хельме
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Семейная сеть спортивных магазинов выбралась из долгов и удивила большой прибылью

Allahindlused Rocca Al Mare kaubanduskeskuse Rademari kaupluses.

ФОТО: ANDRES HAABU / PM/SCANPIX BALTICS

Действующая в Эстонии известная розничная сеть спортивных магазинов Rademar погасила налоговые долги перед государством и вылезла из убытков, заработав в прошлом году свыше миллиона евро прибыли, пишет  Postimees.

Несколько лет назад сеть Rademar переживала непростые времена. В 2014 и 2016 годах предприятию пришлось смириться с полумиллионными убытками. Возникли также задолженности по налогам, которые окончательно удалось ликвидировать только в июле прошлого года. 

В прошлом году дела паевого товарищества, принадлежащего семье Юксаров,  шли в гору. Оборот Rademar вырос на одну пятую, до 22, 3 млн евро. Прибыль выросла в десять раз и преодолела отметку в миллион евро.

В отчете за экономический год правление написало, что выполнило установленные цели. Например, весной компания успешно открыла интернет-магазин.

Паевое товарищество Rademar - это основанное в 1992 году семейное предприятие, принадлежащее Маргусу Юксару, Мартину Юксару, Хелен Юксар и Мартину Хенри Радевалли. Основная деятельность фирмы - продажа спорттоваров. Сети Rademar принадлежит 15 магазинов по всей Эстонии.

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