Семейная сеть спортивных магазинов выбралась из долгов и удивила большой прибылью

Несколько лет назад сеть Rademar переживала непростые времена. В 2014 и 2016 годах предприятию пришлось смириться с полумиллионными убытками. Возникли также задолженности по налогам, которые окончательно удалось ликвидировать только в июле прошлого года.

В прошлом году дела паевого товарищества, принадлежащего семье Юксаров, шли в гору. Оборот Rademar вырос на одну пятую, до 22, 3 млн евро. Прибыль выросла в десять раз и преодолела отметку в миллион евро.

В отчете за экономический год правление написало, что выполнило установленные цели. Например, весной компания успешно открыла интернет-магазин.