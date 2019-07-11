Что изменится на платформе Airbnb? Компания выполнит все требования Еврокомиссии

Европейская комиссия сегодня сообщила, что переговоры с Airbnb принесли результаты, платформа будет изменена, а информация на ней дополнена, чтобы сделать ее более понятной для потребителя.

Зачастую цена, которую видят клиенты на сайтах бронирования жилья, отличается от того, что они должны заплатить в конце: к ней может добавиться цена за обслуживание, налоги, услуги и прочее. Теперь потребители могут быть уверены, что цена за жилье, которую они видят на первой странице, останется той же и при оформлении бронирования, сказано в пресс-сообщении Европейской комиссии.