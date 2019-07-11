Чт, 11.07.2019
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  • Что изменится на платформе Airbnb? Компания выполнит все требования Еврокомиссии

Что изменится на платформе Airbnb? Компания выполнит все требования Еврокомиссии

Airbnb

ФОТО: CHARLES PLATIAU / REUTERS

Онлайн-платформа для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру Airbnb приняла требования Европейской комиссии и поменяет оформление сайта согласно Закону по защите прав потребителя ЕС.

Европейская комиссия сегодня сообщила, что переговоры с Airbnb принесли результаты, платформа будет изменена, а информация на ней дополнена, чтобы сделать ее более понятной для потребителя.

Зачастую цена, которую видят клиенты на сайтах бронирования жилья, отличается от того, что они должны заплатить в конце: к ней может добавиться цена за обслуживание, налоги, услуги и прочее. Теперь потребители могут быть уверены, что цена за жилье, которую они видят на первой странице, останется той же и при оформлении бронирования, сказано в пресс-сообщении Европейской комиссии.

Airbnb выполнил все требования, представленные в июле 2018 года Еврокомиссией и государственными учреждениями по защите прав потребителя во главе с Департаментом защиты прав потребителя Норвегии.

Главные дополенения и изменения Airbnb:

  • При поиске жилья по дате пользователи будут видеть конечную стоимость размещения сразу, она будет уже содержать все обязательные выплаты (например, плата за услугу, плата за уборку и местные налоги). При переходе на страницу конкретного жилья цена за размещение меняться не будет;
  • Airbnb сделает более четкой разницу между предлагающими жилье частными лицами и теми, кто занимается этим профессионально;
  • На веб-странице Airbnb станет проще найти ссылку на платформу для решения споров и всю необходимую информацию по решению споров.

Также Airbnb:

  • объяснит, что у потребителей есть право пожаловаться на Airbnb в суд в стране их постоянного проживания;
  • учтет основные права пользователей предъявлять к ответственному за размещение лицу иск в случае личностного или иного ущерба;
  • обязывается не менять условия обслуживания в одностороннем порядке, заранее уведомлять пользователей об изменениях и предоставлять им возможность прекратить договор.

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