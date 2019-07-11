Что вызывает больший стресс: пропажа телефона или ключей от квартиры?

По этому поводу интернет-ресурс Pixie провел исследование, в результате которого выяснилось, что американцы тратят на покупку новых вещей вместо утерянных 2,7 миллиарда долларов в год!

Что теряют и не могут найти чаще всего?

По опросу, проведенному Pixie, самый популярный в этом смысле предмет - пульт от телевизора. Его теряют в недрах своего жилища раз в неделю 45% и раз в месяц - 71% опрошенных. Следующие по списку: телефоны (33%); ключи от дома или от автомобиля (28%); очки (27%); обувь (24%) и кошельки (20%).

Также выяснилось, что в общей сложности люди тратят на поиски пропавшей вещи два с половиной дня в год. Интересно,что из-за этих поисков 60% опрошенных опаздывали на работу или учебу, 49% - на важные собрания и встречи, а 22% ответивших - даже на самолеты.

Вещи, на поиски которых уходит более 15 минут: