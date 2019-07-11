Накануне старта: до торжественного старта из Кронштадта осталось меньше суток!

Это символическое надгробие, поскольку место подлинного захоронения Беллинсгаузена неизвестно. Мэр Олег Довганюк, который сам является историком и моряком, выступил с речью, в которой звучала большая гордость за своего прославленного соотечественника, полностью посвятившего последние тринадцать лет своей жизни на посту военного губернатора Кронштадта развитию города. В качестве особенно симпатичной детали он привел то, как своеобразно Беллинсгаузен пытался справиться с постоянной нехваткой денег в городской казне, вкладывая в развитие города свои собственные сбережения. Помимо обычных строительных и ремонтных работ старый моряк посчитал необходимым свезти в город разные сорта деревьев со всей империи и посадить их, чтобы выходящие из города и швартующиеся в нем моряки чувствовали запах своих родных лесов.

С кладбища мы поехали в центр Кронштадта, где генконсул ЭР в Петербурге Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм и член Рийгикогу Марко Михкельсон возложили венок с сине-черно-белыми лентами и поставили свечи к подножию памятника Беллинсгаузену в Екатерининском парке.

Под руководством эстонского дипломата Юри Трея мы провели содержательный тур по Кронштадту, в конце которого сопровождавшему нас секретарю Русского географического общества Сергею Катикову не оставалось ничего иного, как с улыбкой признать, что, видимо, всему хорошему, что есть в Кронштадте, город обязан эстонцам.

Беллинсгаузен был и одним из членов-учредителей Русского географического общества. В середине XIX века в Кронштадте витал дух пастора Маттиаса Йоханна Эйзена, Лидии Койдулы и игравшей здесь на органе Мийны Хярма. Тогда в городе жили тысячи эстонцев, даже была открыта эстоноязычная школа, где преподавали эстонские моряки. Пастор Эйзен прослужил свыше двадцати лет в местной эстонско-финско-шведской церкви, которая была одним из красивейших зданий в городе, чья стройная колокольня, как маяк, приветствовала всех, кто прибывал с моря.

Вместе мы ходили смотреть и на знаменитый «Кронштадтский нуль», который является своего рода символом, поскольку именно здесь находится и точка отсчета нашей экспедиции.

Вторую половину дня мы провели в Петербургском музее Арктики и Антарктики, где Беллинсгаузену и первой российской антарктической экспедиции посвящен целый стенд. Непосредственно связана с нашим походом и другая экспозиция – полярный костюм и многочисленные сочинения Виктора Боярского. Сам он является живой легендой российского полярного мира и в качестве члена команды примет участие в нашей экспедиции на этапе от Таллинна до Калининграда.

За ужином глава отвечавшей за перестройку судна фирмы Baltic Workboats Мяртен Вайкмаа и общий руководитель строительного проекта Прийт Кууск впервые после интенсивного четырехмесячного периода работы смогли перевести дух и выслушать слова благодарности от команды – судно готово к полярному походу! День завершился совместным пением и тостом за тех, кто в море.

Марис Пруули

Своими впечатлениями от первых дней поделился и другой член команды, Прийт Кууск, он же Венд.

Производит впечатление та уверенность в себе, которая характеризует эту экспедицию. Говорят, что дьявол кроется в мелочах, и для меня такой мелочью является знание, что на первый этап коком взяли человека (меня), у которого отсутствует какой бы то ни было опыт приготовления пищи на море. Какая гарантия, что кок не станет блевать в кастрюлю? Или что он вообще сможет функционировать в этом шатком мире? На данный момент эта «авантюра» для меня длилась два дня. То есть я уже два дня чувствую себя плохо, чтобы не сказать, испытываю сильные позывы стошнить за борт и борюсь с ними. Но все завтраки, обеды и ужины мне удалось приготовить. Правда, один завтрак был готов с небольшим опозданием. То есть, кто знает… Может, я обрету новое призвание? И за это большое спасибо. Постараюсь оправдать доверие!