В Европе объявляют режим ЧП: новая инициатива в защиту климата

Изменение климата - ЧП глобального масштаба. Человечество, наконец, признало этот факт. О том, что выбросы CO2 являются причиной повышения температуры воздуха на земном шаре, последствиями чего уже становится таяние льдов, увеличение уровня Мирового океана, изменение погодных условий и природные катаклизмы, сегодня известно всем. Поэтому во многих странах мира проходят различные акции в защиту климата, сообщает DW.

В них принимает участие и стар и млад. Один из таких ярких примеров - кампания Fridays for Future, в ходе которой школьники в разных городах мира по пятницам устраивают демонстрации в защиту климата. Они требуют от политиков действенных мер, направленных на предотвращение глобального потепления и его последствий.

Когда в городе объявляют чрезвычайное положение из-за изменения климата

Экологическое движение школьников - не первая и не единственная инициатива в защиту климата. В США, Австралии и Канаде уже три года назад инициировали кампанию Climate Emergency. Участвуя в ней, политики объявляют своего рода чрезвычайную ситуацию, связанную с изменением климата, и берут на себя обязательства создать необходимые условия для предотвращения ее последствий.

Многие считают подобного рода акции символическими. Но, несмотря на это, в 2019 году инициативу поддержали уже в 700 городах нескольких стран Европы: Великобритании, Франции, Португалии, Ирландии. В Германии первым городом, где объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с изменением климата, стал в мае этого года Констанц. Присоединиться к экологической инициативе власти города во многом побудили протестующие школьники.

"Цели, связанные с защитой климата, - самые приоритетные", - говорит студентка Ноэми Мундхас, которая вместе с другими участниками акции Fridays for Future в Констанце пыталась убедить местные власти поддержать эту экологическую инициативу. Сейчас все решения, которые принимает городское руководство, имеют один приоритет - благоприятно воздействовать на климат и экологию. Но в чем конкретно это будет выражаться?

"Скорее всего, придется дороже платить за парковку. Местные власти станут требовать, чтобы солнечные батареи были установлены на всех новых зданиях. Бургомистр будет каждые полгода отчитываться о том, удалось ли сократить количество выбросов выхлопных газов, - поясняет студентка. - Это хоть и малые шаги, но зато очень важный сигнал населению. Однако же всего этого недостаточно, чтобы преодолеть кризис, связанный с глобальным потеплением".

В Кельне тоже объявлен режим ЧП - всему виной климат

В начале июля к инициативе Climate Emergency присоединились еще 45 городов и населенных пунктов Германии, в их числе Дюссельдорф, Ахен, Бонн, Мюнстер, Киль. Их число продолжает расти. На днях инициативу Climate Emergency поддержали и в Кельне. Это первый немецкий город с миллионным населением, присоединившийся к этой экологической кампании.