Картина дня: обман на рынках, липовые справки и убийцы на дорогах

Вернули с того света: пограничники до приезда скорой отчаянно боролись за жизнь человека

«Судьба помешала нам доехать до кордона, распорядившись так, чтобы мы заметили нуждающегося в помощи», - сказала Терье Леммик, которая в воскресенье в Пярну во время патрулирования вместе с коллегой Эрки Тетсманном спасли жизнь человеку. Читать далее...

ЧП на озере: спор с друзьями закончился трагедией

Рыбачивший и выпивавший на озере Хольстре с друзьями 44-летний мужчина решил в среду вечером доказать товарищам, что сможет переплыть озеро. Но на полпути у него кончились силы и он ушел под воду. Читать далее...

Гибель шестилетнего мальчика: соцработники встали на защиту матери

Специалист по социальной работе волости Хальяла Клаарика Адонов сказала, что последние два дня были для всех тяжелыми: «Трагическое событие для обоих родителей. Эмоции зашкаливают, с ними тяжело справиться». Читать далее...

Обман на рынках: под покровом ночи в Эстонию ввозят клубнику и продают под видом местной

Премьер-министр Юри Ратас сказал на пресс-конференции правительства, что потребители должны знать, какого происхождения клубнику они покупают. Читать далее...

Ратас нашел лучшее место для скандального памятника из Лихула

Премьер-министр Юри Ратас сказал, что, на его взгляд, самое подходящее место для памятника, который много лет назад демонтировали в Лихула, - это музей в Лагеди. Читать далее...

Разыскивается 16-летний юноша

Полиция устанавливает местонахождение 16-летнего Кристена-Энрико, который самовольно покинул спецшколу Каагвере и до сих пор в нее не вернулся. Читать далее...

Эстонские семейные врачи: люди повально приходят к нам за липовыми справками

Эстонское общество семейных врачей обратилось в Министерство социальных дел и Министерство образования по вопросу огромного количества липовых справок для студентов. Читать далее...

Транспортный департамент - водителям: не перегружайте улицу Пунане!

Таллиннский транспортный департамент сообщает, что в связи со съемками на Лаагна-теэ был проведен оперативный анализ транспортных потоков и осуществлен наблюдательный полет над Ласнамяэ. Читать далее...

Детали смертельного ДТП: внедорожник выехал на встречную полосу, водитель мотороллера погибла

Вчера, 10 июля, около 13.15 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП в волости Эльва на седьмом километре Юльпре-Куре-теэ. Сегодня полиция уточнила детали ДТП. Читать далее...

Жесткая авария по-голливудски! Один из автомобилей на Лаагна-теэ разбили всмятку

Сегодня, 11 июля, в Таллинне на Лаагна-теэ снимают фильм Кристофера Нолана «Догма». За съемками из окон своих домов и окрестностей наблюдают сотни любопытных жителей столицы. Читать далее...

Потенциальные убийцы на дорогах Эстонии

"Представьте себе: едите на Певческий праздник в колонне автомобилей и на пустом месте происходит столкновение. Непонятный грохот, но дорога впереди свободна. Я вышла из машины и выяснилось, что сидевшему за рулем припаркованного на обочине автомобиля очевидно пьяному мужчине пришло в голову открыть дверь именно в тот момент, когда я проезжала мимо". Читать далее...

Туристам больше не придется проливать слезы в Москве

В конце 2000 годов полудикая российская столица Москва превратилась в современный и западный мегаполис, в который стоит съездить, чтобы посмотреть на самые современные тренды мирового городского развития, пишет Яанус Пийрсалу. Читать далее...

Вот и лето прошло: температура воздуха в Эстонии упадет до нуля