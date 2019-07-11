Галерея: cтартап Nobe представил первые эстонские электромобили

Глава Nobe Роман Муляр рассказал на сегодняшнем мероприятии, как проходит создание автомобиля. На следующей неделе в понедельник предприятие начинает проект краудфандинга.

Ранее Муляр говорил, что машины Nobe дают Эстонии первую в истории возможность занять свое место среди автопроизводителей. По его словам, при создании автомобилей Nobe основная идея была в том, чтобы создать нечто современное, но в то же время неустаревающее.

"Nobe - это такая машина, которую все бы хотели опробовать в деле уже из-за ее стильной и своеобразной внешности. Это экологичный и мощный электромобиль, он привлекает к себе внимание и дает запоминающийся водительский опыт".

В автомобиль Nobe вмещается три человека, и еще остается пространство для багажа. Основной и мобильный аккумуляторы позволяют проехать на одной зарядке до 270 километров, а максимальная скорость, которую развивает машина, достигает 110 км/ч. В предварительной продаже есть машины трех цветов: синего, красного и черного.