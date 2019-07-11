Берите пример с предприимчивых литовцев: попавшая в кадр популярного сериала квартира сдается на Airbnb

Молодая пара из Вильнюса предложила фанатам сериала «Чернобыль» необычный опыт — приехать в тот район города, где снимался фильм и поселиться в настоящей советской квартире.

Дом не просто находится в квартале, где шли съемки — по словам владельцев, он постоянно мелькает в кадре, и они даже смогли разглядеть на экране собственный балкон.

Жилье принадлежало бабушке и дедушке молодого человека, и с тех пор как их не стало в квартире ничего не изменилось.

ФОТО: скриншот с сайта airbnb

Современный холодильник молодые люди заменили на старый советский, после чего сделали несколько фотографий и разместили их на Airbnb. Снимки жилья они также опубликовали в соцсетях, где их заметил журналист национального литовского телевидения. Он снял сюжет о квартире и ее новых владельцах, и после этого они неожиданно для себя получили в подарок много предметов советского быта: люди дарили книги, мебель, посуду и другие вещи, которые были им больше не нужны.

По словам владельцев жилья, их постояльцы смогут опробовать жизнь советского гражданина, но с западным комфортом, так как в ванной комнате недавно был проведен ремонт, а на кухне есть современная техника. При этом холодильник и стиральная машина в квартире аутентичные, советских времен.

Сутки в советской квартире обойдутся в 60 евро.

Возможно, среди собственников квартир в Таллинне, которые попадут в кадр фильма Нолана, тоже найдутся такие же предприимчивые люди.