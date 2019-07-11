По данным тайной прослушки, правящая партия Италии тайно пыталась получить 65 млн долларов от Кремля

О том, что политики крайне правой партии "Лига Севера" вели переговоры о финансировании с представителями Кремля, сообщает издание Buzzfeed, в распоряжении которого находится аудиозапись встречи итальянцев с россиянами в Москве.

Переговоры якобы касались оформления поставок нефти таким образом, чтобы партия получила около 65 миллионов долларов. Записи разговоров указывают, что итальянцы пытались договориться о поставках российской нефти в течение одного года стоимостью в 1,5 миллиарда долларов. 4 процента от общей стоимости контракта якобы должна была получить непосредственно "Лига Севера" при посредничестве российского филиала итальянского банка Intesa.

Контракты о поставках должны были заключить компании "Роснефть" и "Лукойл" с одной стороны и итальянская государственная нефтяная компания Eni – с другой. Представители последней заявили изданию Buzzfeed, что госкомпания не причастна к финансированию политических партий, а сами поставки никогда не имели места.

Buzzfeed утверждает, что об операциях знали вышестоящие чиновники как с российской, так и с итальянской стороны. Беседа, к аудиозаписи которой получили доступ журналисты, якобы прошла на следующий день после встречи Сальвини с вице-премьер-министром России Дмитрием Козаком. На эту встречу как о сигнале одобрения сотрудничества во время разговора якобы указывали российские партнёры итальянских крайне правых политиков. Козак при этом отрицает, что такие переговоры имели место. Сальвини информацию о встрече не опроверг.

Партия "Лига Севера" поддерживает в Италии пророссийские взгляды, а сам Сальвини ранее заявлял, что санкции Евросоюза в отношении России "бессмысленны по экономическим, социальным и культурным причинам".