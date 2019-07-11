В России по делу о госизмене арестован директор «Балтийского центра диалога культур»

Позднее отец супруги Константина сообщил агентству, что его зять с утра 10 июля находится у следователя. "Со мной связался следователь ФСБ, он передал трубку зятю, который сказал, что он задержан, что дело сфабриковано, также сказал, что адвокатов нанимать не надо", – сказал Зимин.

Сегодня 11 июня Лефортовский суд Москвы отправил Константина Антонца под арест до 3 сентября. Заседание, на котором Антонцу избрали меру пресечения, прошло в закрытом режиме, так как материалы дела содержат гриф "секретно".

О деле Антонины Зиминой – супруги Константина – стало известно в июле 2018 года. Женщина работала экспертом по политике Прибалтики, до 2016 года была директором Балтийского центра диалога культур. Зимина уже почти год под стражей в Следственном изоляторе, ее обвиняют в передаче секретных данных литовским спецслужбам. Она вины не признает.

"ФСБ обкатывает какие-то новые приемы по расширению применительной практики [ст. 275 УК РФ], – считает Павлов. По его мнению, этот и подобные случаи свидетельствуют о шпиономании в стране.

Зимина состояла в Клубе друзей Фонда Горчакова. Это фонд поддержки публичной дипломатии, созданный в 2010 году по распоряжению Дмитрия Медведева, который тогда был президентом России. На сайте клуба Зимину называли независимым экспертом, в числе ее профессиональных интересов указана идентичность политической элиты Латвии и политика стран Балтии в отношении России.

Бывший депутат калининградской областной думы Соломон Гинзбург, отметил, что Антонец, в отличие от его супруги, в Калининградской области известен не был: "Я никогда не видел и не слышал, чтобы он где-то выступал, не читал его заявлений".

"Балтийский центр диалога культур", которым руководила Зимина, помогал привозить в Калининград латвийских чиновников, которые выступали в Балтийском федеральном университетн имени Иммануила Канта и встречались с депутатами парламента в Калининградской областной думе. Сама Зимина была аспиранткой университета и до 2013 года числилась там младшим научным сотрудником.

Источник: Русская служба Би-би-си