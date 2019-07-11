Что происходит? Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером

По данным издания, протокол мероприятия специально изменили по желанию Меркель. Для этого на постамент, где обычно лидеры стран стоя слушают гимны, установили два белых стула.

Ангела Меркель на встрече с Метте Фредериксен. ФОТО: Christian Spicker / imago images / Christian Spicker

10 июля у канцлера Германии случился приступ дрожи во время официальной встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. Это произошло в третий раз примерно за три недели.