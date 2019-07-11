TEDxLasnamäe: как написать музыку с эмоцией "на заказ"?

(Rus.Postimees приводит печатную версию речи)

Что делает этот человек? Даже если вы никогда не видели моринхур и не слышали монгольское горловое пение, вы сразу догадались, что этот человек не собаку подзывает. Музыка - это универсальная константа человеческой культуры,она появилась в каждом известном нам человеческом сообществе, даже в самом изолированном. И так уже много тысяч лет. Музыкальные артефакты находят при раскопках самых древних слоёв. Поэтому вы посмотрели это видео и сразу поняли, что этот человек занимается созданием звуковых волн разной частоты и амплитуды в нижней части слышимого спектра, приводя в колебание натянутые пучки конского волоса и собственные голосовые связки. Более интересный вопрос, почему несколько миллионов человек посмотрели это видео, и многие из них ещё и поставили лайк?

Шесть лет назад этот вопрос показался бы мне таким же странным, как и вам. Но потом я начала работать над своей диссертацией, у меня возникло очень много таких странных вопросов. Я хотела создать новую технологию, которая могла бы подобрать (или, возможно, сочинить) такую музыку, которая меняла бы эмоцию слушателя на любую желаемую. Пилотный проект должны были запустить в доме престарелых. Пожилые пациенты в деменции обычно имеют тревожные расстройства, у них ухудшается память, они не могут вспомнить, как оказались в той комнате, в которую только что пришли. Они не помнят своих родных и что они делали вчера. Но зачастую музыку своей молодости они помнят, и музыка может их утешить так, как не могут сиделки и родственники. Люди давно мечтали о такой умной стерео системе, которая будет играть специально для вас. Вот, например, волшебная флейта - прототип конца 18 века авторства Моцарта.

Волшебная флейта, конечно, пригодилась бы не только в доме престарелых. Музыку используют в спортзале, чтобы вы двигались энергичнее, в кино, чтобы сделать печальную сцену ещё печальнее, в рекламе, в ритуалах. Она способна сделать приятным даже документальный фильм про налоги. И музыка во всех этих контекстах влияет на вас, даже если вы этого не осознаете. При ожидании на телефоне, в среднем, люди ждут дольше, если на линии играет музыка. Люди дольше бродят по магазину, если включить медленную музыку, и быстрее закругляются с покупками, если музыка быстрая. Но как вообще так получилось, что музыка способна влиять на нас и наши эмоции?