На дорогах Финляндии появились камеры, которые фиксируют разговоры за рулем и даже глубину протектора

Командир Центра безопасности дорожного движения полиции Финляндии Деннис Пастерштейн неделю назад опубликовал в Твиттере фото с устройства.

"Эти новые камеры автоматического наблюдения поразительные. Лицо как на паспорт. Кроме того, можно проверить использование ремня безопасности и мобильного телефона и даже глубину протектора. Дату ввода в эксплуатацию объявит департамент полиции", - говорится в публикации Пастерштейна.

Нарушителям уведомление о штрафе будет приходить по почте, а туристов проинформируют об их грехах за рулем на границе. Впрочем, в комментарии Пастерстейн добавляет, что на основе фото за стертые покрышки наказывать не будут – резина должна быть абсолютно "лысой", чтобы доказать нарушение по изображению. Любителей поговорить за рулем будут фиксировать только при нарушении скорости.