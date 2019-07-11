На дорогах Финляндии появились камеры, которые фиксируют разговоры за рулем и даже глубину протектора

Новые дорожные камеры, которые сейчас работают на некоторых участках дорог Финляндии в тестовом режиме, вскоре будут приняты в эксплуатацию. Они могут не только определять скорость, но и фиксировать использование телефона и глубину протектора, сообщает портал fontanka.ru.
Командир Центра безопасности дорожного движения полиции Финляндии Деннис Пастерштейн неделю назад опубликовал в Твиттере фото с устройства.
"Эти новые камеры автоматического наблюдения поразительные. Лицо как на паспорт. Кроме того, можно проверить использование ремня безопасности и мобильного телефона и даже глубину протектора. Дату ввода в эксплуатацию объявит департамент полиции", - говорится в публикации Пастерштейна.
Нарушителям уведомление о штрафе будет приходить по почте, а туристов проинформируют об их грехах за рулем на границе. Впрочем, в комментарии Пастерстейн добавляет, что на основе фото за стертые покрышки наказывать не будут – резина должна быть абсолютно "лысой", чтобы доказать нарушение по изображению. Любителей поговорить за рулем будут фиксировать только при нарушении скорости.
В отличие от нынешних камер, новые отслеживают автомобили на расстоянии 150 метров. По словам Пастерстейна, в 2018 году на дорогах Финляндии погибли 235 человек, цель на 2020 год – снизить показатель до 136-и.