«Гринпис» подтвердил: на месте строительства московского шоссе - ядерный могильник

Понять это теоретически можно было бы на сопровождавших проект публичных слушаниях. Но местные обитатели утверждают, что реальной возможности обсудить это не было, а внесенные в протокол итоги заседаний не отражали истинного мнения жителей. "За этот план уже проголосовали жители, так называемые жители, которых мы никогда не видели. Некоторые, как выяснилось, уже умершие - говорит один из участников инициативной группы Денис Меркулов.

Он подчеркивает, что большинство желающих попасть на обсуждения были вынуждены наблюдать за ними в соседних помещениях по телеэкрану, в то время как большая часть зала была заполнена молчащими людьми, возможно, приглашенными заранее. "Это общая болезнь нашей власти, которая зачем-то иногда фальсифицирует публичные слушания", - говорит Меркулов.

"Мы задавали этот вопрос и местным главам управ и в виде письменных обращений депутатам и получали фактически одни отписки. О том, что радиации здесь нет, о том, что маршрут не проходит через радиоактивную зону. На бумаге нам говорят, что в местах радиоактивного загрязнения хорда прокладываться не будет. По факту мы видим, что она пройдет именно в местах загрязнения", - утверждает Меркулов.

2 апреля, когда Юго-Восточную хорду обсуждали с жителями района "Москворечье-Сабурово", вопрос про радиоактивные отходы все-таки прозвучал. Представлявший проект специалист Института Генплана Москвы Игорь Бахирев заявил, что пока говорить об этом рано.

"Это такая стадия градостроительного проектирования. В этой стадии не предусмотрено изысканий, касающихся радиоактивных источников, - утверждал специалист. - Мы только делаем инженерно-геологические изыскания, инженерную подготовку". Вопросы о том, как вести трассу через загрязненные участки, по словам Бахирева, будут обсуждаться позже и, если понадобится, "будет рекультивация".

"Участки", "очаги" и средняя радиация "по больнице"

На запросы, отправленные в Институт Генплана и Комплекса градостроительной политики и строительства, Би-би-си получила ответ, суть которого сводится к тому, что строительство моста Юго-Восточной хорды у платформы "Москворечье" не затронет непосредственно загрязненных радиацией почв.

Формальное объяснение этому - схема, на которой полотно дороги пролегает прямо рядом с железнодорожными путями и не затрагивает той части холма, где были найдены "фонящие" участки. В нескольких строчках ответа Москомархитектуры и Институт Генплана называют его "участками с особыми экологическими условиями" и ссылаются на акт обследования, проведенный "Радоном" в 2017 году. Тогда там нашли всего две таких точки.

"Проектируемые объекты мостового перехода Юго-Восточной хорды не затрагивают вышеуказанные участки", - сообщается в официальном ответе.