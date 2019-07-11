Не волнуйтесь, на вас падает небо: мать особенного ребенка обратилась с пронзительной речью

"О! - сказала женщина и, подхватив своего ребенка, недовольно сказала мне, - Вы бы хоть как-то скрывали. Зачем Вы тут на пляже у всех на виду показываете своего больного ребенка?" И быстро ушла. "Пойдем, милый, тут больные дети". Хотела ей вслед сказать, что не заразно это, да не успела.

И тогда я задумалась, а почему так произошло? Не почему это произошло с Пашей, а почему люди, которых я встречаю на своем пути, хотят, чтобы мое поведение оставалось предсказуемым?

Я вспоминала, как перед тем, как у меня родился ребенок, я думала, что я знаю чему его учить, что я знаю как он должен вести себя в этом мире.

Забавно, да? Ребенок еще не родился, а я уже знала кому и что он должен. И готовилась его этому научить. Ну три языка, там. Уроки риторики. Футбол! И прочее.

В моей голове жизнь представлялась как одна лестница, где по мере нашего взросления и развития мы движемся вверх. Рождение, ясли, потом детский сад. Потом школа. Работа, семья, пенсия и смерть.

На каждой ступени свои определенные правила. И определенные требования для того, чтобы подняться на ступень выше. Я знала, каким надо быть, чтобы люди не мешали, а помогали двигаться по этой лестнице. И в первую очередь, Паша должен быть здоровым и предсказуемым человеком.

Но все пошло не так, и я стала думать о том, что я могу сделать, чтобы помочь Паше быть со всеми на этой условной лестнице. Я могу построить условный пандус или лифт, решила я. Но. По мере взросления Паши я начинала видеть, что он не вписывается. Я думала о том, что Паше год, два, три, а он уже не вписывается ни на какую лестницу. Он идет своим путем. С большим трудом он учился самостоятельно глотать, ползать, сидеть, ходить самостоятельно. Учится до сих пор и в 3,5 года не умеет говорить, жевать, прыгать, бегать. И достаточно сильно отличается от других детей по поведению. Я строила пандусы - т.е. вкладывала большие силы в реабилитацию, и стала много общаться с другими людьми, которым, как я думала, тоже нужен такой пандус.

И тут мне стало понятно, что на самом деле пандус нужен был не Паше, а мне. Тем, кто пытается запихнуть весь мир на одну единственную лестницу. На один единственный верный путь. Чтобы мне было понятнее.

И спасибо Паше и другим людям, которые удивительным образом показали мне, как невероятно разнообразен мир и что на самом деле никаких лестниц и пандусов просто нет.