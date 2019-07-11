В море на год: как Кронштадт принимал большой поход эстонцев

Эстонский оркестр и директор Канцелярии президента – опытный яхтсмен Тийт Рийсало (52) отправят сегодня из Кронштадта в путь первую морскую экспедицию Эстонии, которая посвящена 200-й годовщине открытия Антарктики, важную роль в котором сыграл родившийся на сааремааской мызе Лахетагузе мореплаватель Фабиан Готтлиб фон Беллинсгаузен (1778-1852), пишет Postimees.
Насколько известно директору Эстонского морского музея Урмасу Дресену (60), между войнами во времена Эстонской Республики не предпринимадось ни одной научной экспедиции в дальние моря: «Самые крупные, связанные с мореходством мероприятия прошли в 1930-х годах, когда ходили в Атлантический океан ловить селедку у Исландии».
В 1990-х годах в течение нескольких лет в окрестностях Антарктики ходило принадлежащее Эстонской Академии наук исследовательское судно «Ливония», но главным образом на нем катали туристов. Сейчас бывшая «Ливония» является штабным кораблем Морских сил Швеции и носит имя «Trossö».
Из яхты выжали последнее
Отправляющийся под эстонским флагом в почти годичный поход 24-метровый двухмачтовый кес «Адмирал Беллинсгаузен», который во вторник прибыл из Таллинна в Кронштадт, попал в Финском заливе под приличный ветер. Уже в российских водах ветер усилился до 15 метров в секунду, и до Кронштадта судно шло под парусами добрых восемь-девять узлов, местами достигая десяти узлов, что сейчас является максимальной скоростью судна.
«Ну, теперь только идти под парусом», - удовлетворенно сказал Мяртен Вайкмаа (48), собственник и руководитель сааремааской судостроительной фирмы Baltic Workboats, которая подготовила для предпринимателя Хейти Хяэля купленную в Испании 35-летнюю яхту к тяжелому морскому походу.
Мероприятия до начала похода
Торжественная отправка «Адмирала Беллинсгаузена» в поход длится два дня в Кронштадте и Петербурге.
Вчера в Кронштадте возложили цветы и венки к памятнику и могиле адмирала. Сегодня отправка в путь начнется со встречи и приема команды экспедиции в очень влиятельном в России Географическом обществе, где Эстонию представляют президент Эстонской Академии наук Тармо Соомере, директор Эстонского морского музея Урмас Дресен и директор Канцелярии президента Тийт Рийсало.
Далее намечены концерт и торжественное мероприятие в Яновой церкви Петербурга, где лекцию о балтийских немцах-мореплавателях прочтет историк Давид Всевиов. С причала яхтенного порта Константиновского форта судно отчалит вечером. В путь их отправит прибывший специально для этого из Эстонии духовой оркестр «Brassical», а речь произнесет заместитель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.
После 23-часового перехода из Летной гавани в Таллинне, Кронштадт дружественно принял яхту, носящую имя своего прежнего военного губернатора и коменданта порта: пограничные и таможенные процедуры команда и судно прошли практически без проблем. В то же время на погранпункте документы оформляли команды российских яхт, большая часть из которых отправили на регату в Мухуском заливе, которые с удовольствием фотографировали привлекающего к себе внимание высокими мачтами «Адмирала Беллинсгаузена».
Главной целью практически целиком финансируемой частным сектором экспедиции является привлечение внимания к климатическим проблемам и охране окружающей среды. Первую часть пути яхтой командует капитан Индрек Лепп (47), который в определенном смысле является уникальным эстонским моряком.
Для человека, ходящего на пассажирском судне компании Tallink «Изабелла» по линии Рига-Стокгольм, это уже второй опыт участия в морском походе мирового значения.
В 1992 году тогда еще 20-летний Лепп был одним из трех рулевых на российской трехмачтовой яхте «Мир», во время похода в честь 500-й годовщины открытия Христофором Колумбом Америки, который «Мир» и выиграла. Тогда он учился в Петербургской (Ленинградской) морской академии. Это учебное заведение, подарившее Эстонии много капитанов, он закончил последним эстонцем спустя несколько лет.
«В первые дни правильного ритма морского похода не набрать», - сказал Лепп, входя в Кронштадт.
«Погода классная», - порадовался, подводя итоги первого перехода, опытный яхтенный капитан Меэлис Саарлайд (56), который в 2000-х годах участвовал на яхте «Леннук» в первом эстонском кругосветном плавании.
Вторым капитанами «Адмирала Беллинсгаузена» на отдельных этапах идут Индрек Киви (47) и Меэлис Саарлайд. Капитан ледокола «Ботника», принадлежащего Таллиннскому порту, Индрек Киви, вероятнее всего, будет вторым капитаном-эстонцем, который поведет судно в водах Антарктики.
До сих пор был известен только один капитан-эстонец, который ходил в холодных морях южного материка – это легендарный Ильмар Ноор (77). Он командовал там «Ливонией» в 1990-х годов.
Руководит экспедицией предприниматель и путешественник Тийт Пруули (54), который еще до выхода из Таллинна был уверен, что хотя карта является законом, в пути команду ожидает много неожиданностей и импровизаций.
Из яхты выжили последнее
Родившийся на сааремааской мызе Лахетагузе, позже российский адмирал Фабиан Готтлиб фон Беллинсгаузен вошел в мировую историю, как один из первооткрывателей Антарктики – в 1819 году. Честь быть единоличным первооткрывателем Антарктики сложно присвоить кому-то одному, поскольку ни один из них не понял, что он увидел.
В романе Яаниса Прий, посвященном Беллинсгаузену, «Возрожденный в Лахетагузе» через фантазии автора адмирал говорит об этом месте красочно: «А южного полюса мы не открыли, как и (Джеймс) Куук его не открыл. Мы явно не смогли его открыть, потому что не подошли к нему достаточно близко. Если этот полюс существует, то он настолько отличается от других таких же, что его невозможно узнать».
Но открытие Арктики навсегда будет связано с именем Беллинсгаузена, и уже потому важно знакомить с Эстонией, как местом его рождения, что также является одной из целей начинающейся сегодня экспедиции.
«Мы можем гордиться Беллинсгаузеном потому, что он хоть был из немецко-балтийских дворян, но жил без отца и в бедности. Ему всего пришлось добиваться самому, нужное для этого образование он получил в кадетском корпусе морских сил Кронштадта, - сказал участвующий в экспедиции ученый-историк Эрки Таммиксаар (49). – Это показывает, что при хорошей службе на самый верх и далеко может продвинуться каждый».
После торжественной отправки в путь из Кронштадта в последующие дни «Адмирала Беллинсгаузена» можно будет увидеть в Силламяэ, Таллинне, Виртсу и Роомассааре. До того, как яхта покинет эстонские воды, ее планирует посетить и президент Керсти Кальюлайд.
Как появилась идея организовать поход Беллинсгаузена
Ханнес Румм, MTÜ Thetis Ekspeditsioonid
Прошлой осенью (в конце октября, в то время он являлся советником по стратегической коммуникации в Министерстве иностранных дел – ред.), я участвовал в одном совещании, куда мобильные телефоны с собой не берут. В числе прочего, речь зашла о желании российского посольства поддержать миллионом рублей, тогда около 13 000 евро, установку на Сааремаа памятника адмиралу Беллинсгаузену, как крупному российскому мореплавателю.
Некоторых участников совещания разозлило желание России постоянно устанавливать отвечающие ее альтернативной истории памятники, и таким образом обозначать свое влияние. Но у меня возник на это встречный вопрос: почему Эстония постоянно должна находиться в оборонительном положении, и почему не рассказать историю Беллинсгаузена самим так, чтобы это было интересно и поучительной и эстонцам, и эстонским русским, а также связать связать открытие нового материка для мировых СМИ с Эстонией?
Опробовал эту идею на тогдашних коллегах в Министерстве иностранных дел и в процессе общего обсуждение она очень быстро начала развиваться. Поскольку у МИДа нет опыта организации крупных яхтенных переходов, следующим об этой идее я рассказал путешественнику вокруг света Тийту Пруули. Тийт, которого еще в студенческие годы называли «Самолетом», тут же на предельной скорости распространил идею среди определенного круга людей, и через несколько месяцев она начала превращаться в дело. В числе прочего – сразу после того, как появилась новость об эстонской экспедиции, начали поступать сообщения о том, что под флагом России тот же путь могут пройти еще несколько судов.