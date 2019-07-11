В море на год: как Кронштадт принимал большой поход эстонцев

Как появилась идея организовать поход Беллинсгаузена

Ханнес Румм, MTÜ Thetis Ekspeditsioonid

Прошлой осенью (в конце октября, в то время он являлся советником по стратегической коммуникации в Министерстве иностранных дел – ред.), я участвовал в одном совещании, куда мобильные телефоны с собой не берут. В числе прочего, речь зашла о желании российского посольства поддержать миллионом рублей, тогда около 13 000 евро, установку на Сааремаа памятника адмиралу Беллинсгаузену, как крупному российскому мореплавателю.

Ханнес Румм ФОТО: Mihkel Maripuu

Некоторых участников совещания разозлило желание России постоянно устанавливать отвечающие ее альтернативной истории памятники, и таким образом обозначать свое влияние. Но у меня возник на это встречный вопрос: почему Эстония постоянно должна находиться в оборонительном положении, и почему не рассказать историю Беллинсгаузена самим так, чтобы это было интересно и поучительной и эстонцам, и эстонским русским, а также связать связать открытие нового материка для мировых СМИ с Эстонией?

Опробовал эту идею на тогдашних коллегах в Министерстве иностранных дел и в процессе общего обсуждение она очень быстро начала развиваться. Поскольку у МИДа нет опыта организации крупных яхтенных переходов, следующим об этой идее я рассказал путешественнику вокруг света Тийту Пруули. Тийт, которого еще в студенческие годы называли «Самолетом», тут же на предельной скорости распространил идею среди определенного круга людей, и через несколько месяцев она начала превращаться в дело. В числе прочего – сразу после того, как появилась новость об эстонской экспедиции, начали поступать сообщения о том, что под флагом России тот же путь могут пройти еще несколько судов.