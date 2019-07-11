Чт, 11.07.2019
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В море на год: как Кронштадт принимал большой поход эстонцев

Являющийся старшим помощником капитана на первом этапе экспедиции Меэлис Саарлайд бросает якорь в Константиновском форте, где расположен пограничный пункт, предназначенный доля яхт. Раньше яхты в преимущественно военном Кронштадте останавливаться вообще не могли.

ФОТО: Jaanus Piirsalu

Эстонский оркестр и директор Канцелярии президента – опытный яхтсмен Тийт Рийсало (52) отправят сегодня из Кронштадта в путь первую морскую экспедицию Эстонии, которая посвящена 200-й годовщине открытия Антарктики, важную роль в котором сыграл родившийся на сааремааской мызе Лахетагузе мореплаватель Фабиан Готтлиб фон Беллинсгаузен (1778-1852), пишет Postimees.

Насколько известно директору Эстонского морского музея Урмасу Дресену (60), между войнами во времена Эстонской Республики не предпринимадось ни одной научной экспедиции в дальние моря: «Самые крупные, связанные с мореходством мероприятия прошли в 1930-х годах, когда ходили в Атлантический океан ловить селедку у Исландии».

В 1990-х годах в течение нескольких лет в окрестностях Антарктики ходило принадлежащее Эстонской Академии наук исследовательское судно «Ливония», но главным образом на нем катали туристов. Сейчас бывшая «Ливония» является штабным кораблем Морских сил Швеции и носит имя «Trossö».

Из яхты выжали последнее

Отправляющийся под эстонским флагом в почти годичный поход 24-метровый двухмачтовый кес «Адмирал Беллинсгаузен», который во вторник прибыл из Таллинна в Кронштадт, попал в Финском заливе под приличный ветер. Уже в российских водах ветер усилился до 15 метров в секунду, и до Кронштадта судно шло под парусами добрых восемь-девять узлов, местами достигая десяти узлов, что сейчас является максимальной скоростью судна.

«Ну, теперь только идти под парусом», - удовлетворенно сказал Мяртен Вайкмаа (48), собственник и руководитель сааремааской судостроительной фирмы Baltic Workboats, которая подготовила для предпринимателя Хейти Хяэля купленную в Испании 35-летнюю яхту к тяжелому морскому походу.

Мероприятия до начала похода

Торжественная отправка «Адмирала Беллинсгаузена» в поход длится два дня в Кронштадте и Петербурге.

Вчера в Кронштадте возложили цветы и венки к памятнику и могиле адмирала. Сегодня отправка в путь начнется со встречи и приема команды экспедиции в очень влиятельном в России Географическом обществе, где Эстонию представляют президент Эстонской Академии наук Тармо Соомере, директор Эстонского морского музея Урмас Дресен и директор Канцелярии президента Тийт Рийсало.

Далее намечены концерт и торжественное мероприятие в Яновой церкви Петербурга, где лекцию о балтийских немцах-мореплавателях прочтет историк Давид Всевиов. С причала яхтенного порта Константиновского форта судно отчалит вечером. В путь их отправит прибывший специально для этого из Эстонии духовой оркестр «Brassical», а речь произнесет заместитель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.

После 23-часового перехода из Летной гавани в Таллинне, Кронштадт дружественно принял яхту, носящую имя своего прежнего военного губернатора и коменданта порта: пограничные и таможенные процедуры команда и судно прошли практически без проблем. В то же время на погранпункте документы оформляли команды российских яхт, большая часть из которых отправили на регату в Мухуском заливе, которые с удовольствием фотографировали привлекающего к себе внимание высокими мачтами «Адмирала Беллинсгаузена».

Главной целью практически целиком финансируемой частным сектором экспедиции является  привлечение внимания к климатическим проблемам и охране окружающей среды. Первую часть пути яхтой командует капитан Индрек Лепп (47), который в определенном смысле является уникальным эстонским моряком.

Для человека, ходящего на пассажирском судне компании Tallink «Изабелла» по линии Рига-Стокгольм, это уже второй опыт участия в морском походе мирового значения.

В 1992 году тогда еще 20-летний Лепп был одним из трех рулевых на российской трехмачтовой яхте «Мир», во время похода в честь 500-й годовщины открытия Христофором Колумбом Америки, который «Мир» и выиграла. Тогда он учился в Петербургской (Ленинградской) морской академии. Это учебное заведение, подарившее Эстонии много капитанов, он закончил последним эстонцем спустя несколько лет.

«В первые дни правильного ритма морского похода не набрать», - сказал Лепп, входя в Кронштадт.

«Погода классная», - порадовался, подводя итоги первого перехода, опытный яхтенный капитан Меэлис Саарлайд (56), который в 2000-х годах участвовал на яхте «Леннук» в первом эстонском кругосветном плавании.

Капитан "Адмирала Беллинсгаузена" на первом этапе похода Индрек Лепп (справа) и старший помощник Меэли Саарлайд рано утром поднимают паруса.

ФОТО: Jaanus Piirsalu

Вторым капитанами «Адмирала Беллинсгаузена» на отдельных этапах  идут Индрек Киви (47) и Меэлис Саарлайд. Капитан ледокола «Ботника», принадлежащего Таллиннскому порту, Индрек Киви, вероятнее всего, будет вторым капитаном-эстонцем, который поведет судно в водах Антарктики.

До сих пор был известен только один капитан-эстонец, который ходил в холодных морях южного материка – это легендарный Ильмар Ноор (77). Он командовал там «Ливонией» в 1990-х годов.

Тийт Пруули

ФОТО: Erik Tikan

Руководит экспедицией предприниматель и путешественник Тийт Пруули (54), который еще до выхода из Таллинна был уверен, что хотя карта является законом, в пути команду ожидает много неожиданностей и импровизаций.

Из яхты выжили последнее

Родившийся на сааремааской мызе Лахетагузе, позже российский адмирал Фабиан Готтлиб фон Беллинсгаузен вошел в мировую историю, как один из первооткрывателей Антарктики – в 1819 году. Честь быть единоличным первооткрывателем Антарктики сложно присвоить кому-то одному, поскольку ни один из них не понял, что он увидел.

В романе Яаниса Прий, посвященном Беллинсгаузену, «Возрожденный в Лахетагузе» через фантазии автора адмирал говорит об этом месте красочно: «А южного полюса мы не открыли, как и (Джеймс) Куук его не открыл. Мы явно не смогли его открыть, потому что не подошли к нему достаточно близко. Если этот полюс существует, то он  настолько отличается от других таких же, что его невозможно узнать».

Но открытие Арктики навсегда будет связано с именем Беллинсгаузена, и уже потому важно знакомить с Эстонией, как местом его рождения, что также является одной из целей начинающейся сегодня экспедиции.

Команда "Адмирала Беллинсгаузена".

ФОТО: Jaanus Piirsalu

«Мы можем гордиться Беллинсгаузеном потому, что он хоть был из немецко-балтийских дворян, но жил без отца и в бедности. Ему всего пришлось добиваться самому, нужное для этого образование он получил в кадетском корпусе морских сил Кронштадта, - сказал участвующий в экспедиции ученый-историк Эрки Таммиксаар (49). – Это показывает, что при хорошей службе на самый верх и далеко может продвинуться каждый».

После торжественной отправки в путь из Кронштадта в последующие дни «Адмирала Беллинсгаузена» можно будет увидеть в Силламяэ, Таллинне, Виртсу и Роомассааре. До того, как яхта покинет эстонские воды, ее планирует посетить и президент Керсти Кальюлайд.

Как появилась идея организовать поход Беллинсгаузена

Ханнес Румм, MTÜ Thetis Ekspeditsioonid

Прошлой осенью (в конце октября, в то время он являлся советником по стратегической коммуникации в Министерстве иностранных делред.), я участвовал в одном совещании, куда мобильные телефоны с собой не берут. В числе прочего, речь зашла о желании российского посольства поддержать миллионом рублей, тогда около 13 000 евро, установку на Сааремаа памятника адмиралу Беллинсгаузену, как крупному российскому мореплавателю.

Ханнес Румм

ФОТО: Mihkel Maripuu

Некоторых участников совещания разозлило желание России постоянно устанавливать отвечающие ее альтернативной истории памятники, и таким образом обозначать свое влияние. Но у меня возник на это встречный вопрос: почему Эстония постоянно должна находиться в оборонительном положении, и почему не рассказать историю Беллинсгаузена самим так, чтобы это было интересно и поучительной и эстонцам, и эстонским русским, а также связать связать открытие нового материка для мировых СМИ с Эстонией?

Опробовал эту идею на тогдашних коллегах в Министерстве иностранных дел и в процессе общего обсуждение она очень быстро начала развиваться. Поскольку у МИДа нет опыта организации крупных яхтенных переходов, следующим об этой идее я рассказал путешественнику вокруг света Тийту Пруули. Тийт, которого еще в студенческие годы называли «Самолетом», тут же на предельной скорости распространил идею среди определенного круга людей, и через несколько месяцев она начала превращаться в дело. В числе прочего – сразу после того, как появилась новость об эстонской экспедиции, начали поступать сообщения о том, что под флагом России тот же путь могут пройти еще несколько судов.

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