Теперь работодателям будет проще регистрировать иностранцев на временную работу в Эстонии

Использовать бюро самообслуживания etaotlus.politsei.ee могут зарегистрированные в Коммерческом регистре Эстонии предприятия или филиалы, а также их доверенные представители.

До этого ходатайства подавались через электронную почту, хоть для чиновников это и означало необходимость поднимать всю информацию из базы данных PPA. Среда самообслуживания предназначена для работодателей, которые желают временно принять на работу иностранцев и должны предварительно зарегистрировать их в PPA.

Число ходатайств на принятие на работу временных рабочих в последние годы заметно выросло. Рост обусловлен желанием работодателей привнести в страну больше иностранной рабочей силы и то, что миграционная квота быстро заканчивается. Для желающих долгосрочно работать в Эстонии иностранцев в этом году действовала квота в 1315 человек. Она была исчерпана еще в начале января, поэтому работодатели используют в качестве альтернативы право принять иностранных работников на временную работу.