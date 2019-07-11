Теперь работодателям будет проще регистрировать иностранцев на временную работу в Эстонии

С сегодняшнего дня работодатели могут регистрировать иностранных граждан на временную работу в бюро самообслуживания Департамента полиции и погранохраны (PPA), что ускорит ведение производства как для работодателя, так и чиновника.
Использовать бюро самообслуживания etaotlus.politsei.ee могут зарегистрированные в Коммерческом регистре Эстонии предприятия или филиалы, а также их доверенные представители.
До этого ходатайства подавались через электронную почту, хоть для чиновников это и означало необходимость поднимать всю информацию из базы данных PPA. Среда самообслуживания предназначена для работодателей, которые желают временно принять на работу иностранцев и должны предварительно зарегистрировать их в PPA.
Число ходатайств на принятие на работу временных рабочих в последние годы заметно выросло. Рост обусловлен желанием работодателей привнести в страну больше иностранной рабочей силы и то, что миграционная квота быстро заканчивается. Для желающих долгосрочно работать в Эстонии иностранцев в этом году действовала квота в 1315 человек. Она была исчерпана еще в начале января, поэтому работодатели используют в качестве альтернативы право принять иностранных работников на временную работу.
За первые полгода, к концу июня было подано 18 тысяч заявлений на регистрацию временных работников, прогнозируется, что к концу года число ходатайство вырастет до 30 тысяч.