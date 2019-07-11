Грядет штраф: электростанция Аувере стоимостью 600 млн евро до осени выведена из строя

"После ремонта планируем провести плановый технический уход. Планируем включить электростанцию в работу в начале сентября",- сказал BNS в четверг пресс-секретарь Eesti Energia Прийт Лутс.

Принадлежащая дочерней фирме Eesti Energia — компании Enefit Energiatootmine - электростанция Auvere простаивала и в середине мая из-за наружных утечек в средствах теплообмена. Сбой был устранен к 21 июня. После этого станция работала до вечера 28 июня, когда была в плановом режиме переведена в резерв.

В 5 часов утра 2 июля станция Аувере была запущена вновь, и в этот раз планировалось, что она продолжит работу, но уже не следующий день электростанцию снова закрыли на ремонт.

Электростанцию Аувере построила для Eesti Energia компания General Electric. Насколько известно, она должна выплатить эстонской энергетической фирме за запоздание со сроком сдачи в эксплуатацию штраф в размере 106 млн евро.

В начале июля Лутс сказал BNS, что вопрос электростанции Аувере с General Electric о договоре по штрафу решится в августе будущего года, когда истечет срок гарантии.

В августе прошлого года Eesti Energia и General Electric заключили соглашение, согласно которому госфирма брала на себя обязанности оператора электростанции.