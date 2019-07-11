Утечка данных в Olerex: мошенники получили доступ к данным ста тысяч клиентов

В понедельник сеть заправок Olerex обнаружила, что преступники, воспользовавшись уязвимостью системы безопасности, получили доступ к информации приблизительно 100 тысяч сделок, с помощью которых стали известны личные данные клиентов, варьируюсь от имени до данных документа. Во вторник было зафиксировано предупреждение о нарушении безопасности, но уже известно, что база данных была загружена заранее 71 раз.