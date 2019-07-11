Нарвитяне активно записываются в массовку для съемок шпионского фильма

Желающих просят заполнить анкету, в которой указать не только номер телефона, но и такие важные для костюмеров детали как размеры одежды и обуви, а также наличие татуировок. После этого сотрудники, проводящие кастинг, фотографируют кандидата и обещают позвонить ему ближе ко времени съемок.

Фильм обещает быть масштабным, его съемки будут проходить также в Таллинне, в Финляндии, Латвии и Литве. В Нарве съемки намечены только на один день - на 5 сентября (это четверг), но, возможно, затянутся еще на один или несколько дней. Съемки будут проходить еще около полугода.

За участие в массовке актерам-добровольцам не заплатят, но обещают накормить.

Катя Приходько из кастингового агентства Nordic Face, которое и проводит подбор актеров, рассказала, что планировалось набрать 200 человек, но, поскольку нарвитяне записываются так активно, возможно, массовка в итоге будет больше. Отбора как такового практически нет - брать на съемки обещают всех, кто захотел сниматься и записался.

“Изначально мы собирались набрать больше людей, но цифру пришлось сократить, потому что нам казалось, что просто не наберем столько людей, - рассказала Катя Приходько. - Через интернет было тяжело искать людей. Мы публиковали объявление в разных группах на Фейсбуке, но там дело шло не очень хорошо. А здесь люди проходят сразу семьями - нам нужны и мужчины, и женщины всех возрастов”.

Школьница Настя Бондаренко узнала о кастинге заранее. О чем фильм, ей не очень интересно, интересен сам процесс съемок.

“Я просто услышала об этом и подумала - почему нет? - рассказала она. - А сейчас зашла в Astri, увидела и вспомнила”.

“Я когда-то участвовала в массовке, когда снимали “Король Лир, - рассказала Любовь, которая сегодня заполнила анкету для участия в съемках. - Снимались не в Ивангородской крепости, а на этой стороне, около ГЭС и 7-й школы. Мы стояли на этих каменных возвышенностях и встречали короля Лира. Так что опыт уже есть. Я не представляла, как снимают кино, а теперь знаю”.

“Я просто пришла в магазин за шампунем - а тут кастинг, - удивляется Екатерина. - Я только вчера думала, что нужно куда-то сходить, заняться чем-то интересным, новым для себя”.

Маленькая нарвитянка Яна оказалась сотым добровольцем на кастинге. Родители еще не знают, что их дочь вызвалась сниматься в кино, но, уверена Яна, они не будут против.