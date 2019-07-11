Любителей селфи предупредили: "сибирские Мальдивы" на самом деле - ядовитый водоем с отходами

Как пояснили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК), в основе искусственного озера - овраг, дно и края которого состоят преимущественно из глины, которая практически не пропускает воду. Такое искусственное озеро постепенно заполняется технической водой. К нему проведены трубы. По ним после сжигания угля поступает зола и шлак вперемешку с водой.

"Интерес вызывает необычный цвет воды. Но тут нет никакой магии. Это все можно объяснить примерами из школьных уроков химии", - говорят специалисты СГК.

Для станций, использующих бурый уголь, такой водный эффект типичен. Только яркость и цветность зависит от плотности воды и типа почв, в которых золоотвал сформирован.

В СГК предупреждают, что нахождение посторонних лиц, не прошедших инструктаж по технике безопасности, на золоотвале запрещено. Эта зона является режимным промышленным объектом. Вода в золоотвале - техническая, с повышенным показателем pH. Контакт кожи с такой водой может привести к местным аллергическим реакциям из-за большой минерализации.

"Основная опасность нахождения на золоотвале в погоне за красивыми видами и "селфи" - это неосторожное падение в гидротехническое сооружение, из которого без специальных средств выбраться будет невозможно", - предупреждает СГК в сообщении, размещенном на официальном сайте компании.