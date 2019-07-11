Адвокаты: просто так потребовать возмещения ущерба у Olerex не получится

Общее постановление Европейского союза о защите личных данных, вступившее в силу в прошлом году, наложило на предприятия большую ответственность при защите личных данных. На основании данного постановления, Инспекция по защите данных может либо начать производство в отношении сети заправок из-за утечки данных, либо даже наложить штраф, сказала Турк.

Она добавила, что клиентам фирмы сложнее всего востребовать компенсацию ущерба: «Выставление требования о компенсации ущерба происходит по законам Эстонии. Ты должен суметь доказать, что у тебя возник ущерб, и что Olerex беспечно отнеслось к обработке личных данных, и между этими двумя фактами есть связь. Просто так выставить требование о возмещении ущерба не получится. Это не так-то просто».