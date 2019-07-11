Покупка в даркнете амфетамина и ЛСД привела двух молодых людей за решетку

Один из молодых людей приобрел в действующем в даркнете так называемом интернет-универмаге ЛСД и амфетамин для себя и своего друга. Наркотики они затем перепродали в Кейла. Амфетамин перед продажей они смешивали в кофемолке с кофеином, аспирином или ибупрофеном.

Суд приговорил 23-летнего Альвара Метсара к четырем с половиной годам, из которых реально ему предстоит отсидеть пять месяцев. 23-летний Мернис Синиярв получил три с половиной года, из которых также проведет за решеткой пять месяцев. Работники наркослужбы Налогово-таможенного департамента задержали молодых людей 7 марта, так что на свободу они выйдут в начале августа.

Молодые люди должны будут регулярно отмечаться в полиции и пройти социальную программу для лиц, употребляющих наркотики.

Амфетамин - на дом

Согласно обвинению, с июня по ноябрь прошлого года Метсар заказал из Нидерландов и Германии на свой домашний адрес 276 марок ЛСД.

Также с января по март этого года Метсар по соглашению с Мернисом Синиярвом трижды заказывал на домашний адрес последнего амфетамин и MDMA из Нидерландов и Словении. В первой посылке было 24 грамма, во второй - 198 граммов и в третьей - 114 граммов чистого амфетаминм. Третья посылка содержала также 81,5 грамм метилендиоксиметамфетамина, или MDMA.

Заказанные ЛСД, амфетамин и MDMA до Метсара и Синиярва не дошли, поскольку таможенные чиновники обнаружили наркотики и изъяли их.

Работники наркослужбы обнаружили во время обыска в доме у Метсара 99 марок ЛСД с пометкой «Dr X». Дома у молодого человека было найдено более полукилограмма порошковой смеси кофеина, аспирина и ибупрофена, которую он смешивал с наркотиком. Также были найдены пакетики с остатками амфетамина, бумажный сверток со следами марихуаны и кофемолка со следами амфетамина.

При изучении компьютера Метсара следователи выяснили, что молодой человек создал аккаунт в среде продажи наркотиков, где заказывал их в общей сложности 12 раз.

При обыске у Синиярва органы правопорядка нашли три мини-пакетика со следами амфетамина.