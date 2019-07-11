Борющийся с раком эстонский дирижер: надеюсь, это лекарство продлит мне жизнь!

Фонд лечения рака «Подаренная жизнь» cообщил на своей странице в Фейсбуке, что в ходе Певческого праздника удалось собрать в виде пожертвований 25 800 евро, которые будут направлениы на лечение пяти людей. Среди них - 62-летний дирижер Юри Альпертен, борющийся с раковым заболеванием, пишет Postimees.
Из пяти получателей помощи дороже всего обходится лечение 53-летней Мерле - на него в ближайшие месяцы уйдет свыше 28 000 евро. Остальные получатели - мужчины: 66-летний Арви, 54-летний Урмас, 60-летний Сергей и известный эстонский дирижер, пианист и музыкальный педагог 62-летний Юри Альпертен. В его лечение фонд вложит свыше 14 000 евро.
Юри пишет:
«Спасибо вам, что решили поддержать мое лечение, потому что это, очевидно, мой последний шанс и в прямом смысле слова подаренная мне жизнь. Я борюсь с болезнью уже с 2013 года. Я проходил несколько химиотерапий и две пересадки костного мозга. Все процедуры были результативными, но через какое-то время болезнь возвращается. Надеюсь, что это лекарство продлит мою жизнь".
Фонд лечения рака «Подаренная жизнь» призывает всех поддержать нуждающихся в лечении денежными пожертвованиями.
Расчетные счета:
Swedbank, EE212200221059073061
SEB, EE211010220228917224
LHV, EE137700771001442514
Luminor, EE591700017003638161
Coop Pank, EE704204278609604509
Телефоны для пожертвований
900 4005 - 5 евро
900 4010 - 10 евро
900 4050 - 25 евродирижэе