Борющийся с раком эстонский дирижер: надеюсь, это лекарство продлит мне жизнь!

Из пяти получателей помощи дороже всего обходится лечение 53-летней Мерле - на него в ближайшие месяцы уйдет свыше 28 000 евро. Остальные получатели - мужчины: 66-летний Арви, 54-летний Урмас, 60-летний Сергей и известный эстонский дирижер, пианист и музыкальный педагог 62-летний Юри Альпертен. В его лечение фонд вложит свыше 14 000 евро.

«Спасибо вам, что решили поддержать мое лечение, потому что это, очевидно, мой последний шанс и в прямом смысле слова подаренная мне жизнь. Я борюсь с болезнью уже с 2013 года. Я проходил несколько химиотерапий и две пересадки костного мозга. Все процедуры были результативными, но через какое-то время болезнь возвращается. Надеюсь, что это лекарство продлит мою жизнь".