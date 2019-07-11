Чт, 11.07.2019
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  • Фото: спасатели нашли тело утонувшего в среду мужчины

Фото: спасатели нашли тело утонувшего в среду мужчины

В четверг вечером спасатели нашли тело утонувшего мужчины, который вечером предыдущего дня пропал на озере Хольстре в Вильяндимаа, сообщает Postimees.

В среду в 21.45 центр тревоги получил сообщение, что в селе Хольстре Волости Вильянди мужчина ушел купаться на озеро и пропал под водой.

После длившихся час поисков спасателям так и не удалось найти пропавшего 44-летнего мужчину. Его нашли только в четверг около 17 часов. 

По данным, собранным спасателями, до того, как пойти купаться, мужчина ловил рыбу и употерблял спиртное, а в воду пошел несмотря на просьбы и предупреждения друзей. 

Спасатели напоминают, что купание в нетрезвом виде может быть опасно для жизни. 

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