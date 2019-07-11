Фото: спасатели нашли тело утонувшего в среду мужчины

В среду в 21.45 центр тревоги получил сообщение, что в селе Хольстре Волости Вильянди мужчина ушел купаться на озеро и пропал под водой.

После длившихся час поисков спасателям так и не удалось найти пропавшего 44-летнего мужчину. Его нашли только в четверг около 17 часов.

По данным, собранным спасателями, до того, как пойти купаться, мужчина ловил рыбу и употерблял спиртное, а в воду пошел несмотря на просьбы и предупреждения друзей.