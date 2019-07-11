Партия Eesti 200 взяла в банке кредит на 100 000 евро

Не представленная в Рийгикогу партия «Eesti 200» во втором квартале взяла в банке заем на 100 000 евро.
Партия «Eesti 200» во втором квартале года собрала в качестве пожертвований 2120 евро,сообщается в отчете, представленном комиссии по надзору за финансированием партий, который приводит BNS.
По 500 евро партии пожертвовали Меэлис Нийнепуу и Прийт Аламяэ.
Государственного пособия партия получила во втором квартале на 25 000 евро.
В отчете также говорится, что партия «Eesti 200» во втором квартале взяла в банке LHV заем на 100 000 евро.