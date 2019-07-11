Чт, 11.07.2019
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Партия Eesti 200 взяла в банке кредит на 100 000 евро

Eesti 200 valimispidu Humalakojas

ФОТО: Konstantin Sednev

Не представленная в Рийгикогу партия «Eesti 200» во втором квартале взяла в банке заем на 100 000 евро.

Партия «Eesti 200» во втором квартале года собрала в качестве пожертвований 2120 евро,сообщается в отчете, представленном комиссии по надзору за финансированием партий, который приводит BNS.

По 500 евро партии пожертвовали Меэлис Нийнепуу и Прийт Аламяэ.

Государственного пособия партия получила во втором квартале на 25 000 евро.

В отчете также говорится, что партия «Eesti 200» во втором квартале взяла в банке LHV заем на 100 000 евро.

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