Транспортный департамент изучит план продления бульвара Рявала

План властей Таллинна по продлению бульвара Рявала до Пярнуского шоссе передан Транспортному департаменту для анализа. По словам руководителя столичного Департамента городского планирования Игнара Фьюка, экологичный вариант продления бульвара Рявала не должен вызвать особых возражений, пишет Postimees.
"Но в случае, если теперь транспортный департамент, к примеру, сочтет, что пропускная способность не должна ограничиваться 1+1 полосами, а должны быть созданы и дополнительные ряды движения, вот тогда этот процесс может занять больше времени", - сказал Фьюк в эфире программы Vikerraadio «Uudis +».
Продление бульвара Рявала до Пярнуского шоссе должно рассредоточить дорожное движение и придать акцент бульвару. Сроки строительных работ Фьюк пока назвать не смог, поскольку они зависят от того, как тему воспримет общественность.
Горуправа планирует в ближайшие реализовать три крупных строительных проекта: продление бульвара Рявала, строительство трамвайной линии от Хобуяама до Ванасадама и углубление бульвара Эстония.