Транспортный департамент изучит план продления бульвара Рявала

"Но в случае, если теперь транспортный департамент, к примеру, сочтет, что пропускная способность не должна ограничиваться 1+1 полосами, а должны быть созданы и дополнительные ряды движения, вот тогда этот процесс может занять больше времени", - сказал Фьюк в эфире программы Vikerraadio «Uudis +».