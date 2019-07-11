Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону, обсудив военный конфликт в Донбассе

"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц, - сообщил Песков. - Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов".

По словам Дмитрия Пескова, также обсуждалась "возможность продолжения контактов в нормандском формате", передает ТАСС.

Ключевой темой телефонных переговоров президентов стал вопрос об освобождении украинских моряков, арестованных по обвинению в нарушении госграницы РФ в акватории Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Нынешний разговор - первый контакт Путина и Зеленского после избрания нового президента Украины. До этого у них не было ни телефонных, ни личных разговоров, ни обменов письменными посланиями.

Владимир Путин холодно отнесся к избранию Владимира Зеленского президентом Украины, и отказался поздравлять его с инаугурацией. При этом в Кремле подчеркнули, что ждут от Зеленского шагов по урегулированию конфликта в Донбассе. "Президент Путин будет поздравлять Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", - сказал 20 мая Дмитрий Песков.

Владимир Зеленский тогда говорил, что не намерен вести переговоры с Россией, которая является страной-агрессором.

20 июня, во время "Прямой линии", Владимир Путин вновь вернулся к теме "подталкивания" Зеленского к переговорам. Президент РФ напомнил, что Зеленский в ходе избирательной кампании обещал решить вопрос с востоком Украины, но пока не решает его. Он не собирается разговаривать с "сепаратистами" в Донбассе, но как же он в этом случае будет решать проблему на Востоке Украины без диалога с непризнанными республиками Донбасса, которые постоянно находятся под обстрелами, в положении блокады.

"Нужна политическая воля самой Украины!" - заметил глава российского государства, назвавший Зеленского талантливым артистом. По словам Путина, он видел выступления Зеленского в КВН, давно - это было смешно. А сейчас не смешно.

8 июля Владимир Зеленский через Facebook обратился к президенту России с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции для обсуждения конфликта в Донбассе и принадлежности Крыма. Как выразился Зеленский, "компанию для разговора" он предлагает созвать в лице президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Дополнительной причиной, побудившей Владимира Зеленского позвонить российскому президенту, мог также стать инцидент с обстрелом 10 июля автоколонны в Донбассе. Там противотанковая управляемая ракета попала в грузовой автомобиль. В результате один украинский военнослужащий погиб, а другой получил ранения. Также сообщалось, что в обстрелянной автоколонне находился глава подконтрольной Киеву Донецкой областной государственной администрации Украины Павел Кириленко.