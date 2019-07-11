В Рижском зоопарке инфекция убила шесть тюленей

Как пояснил глава зоопарка Ингмар Лидака, как и у людей, в организме тюленей есть вирусы и бактерии, которые активизируются под влиянием внешних условий. У тюленей одна из таких бактерий - бактерия Pseudomonas.

По словам Лидаки, у тюленей эта бактерия активизировалась в июне, когда жара не позволяла держать в переполненных бассейнах достаточно низкую температуру воды. В частности, в жару удержать температуру воды в бассейне, балансируя с ее соленостью, ниже 20 градусов сложно.

"Мы обеспечили бассейнам проточность, что означает, что поступает свежая вода, в которой нет соли. И здесь всегда есть два варианта - добавить в воду соль, осознавая, что тогда она будет теплой, или обеспечить прохладную воду, но без соли. Такие условия способствуют вспышке инфекции", - пояснил Лидака.

Эта ситуация вынудила зоопарк отказаться от идеи оборудовать тюленей спутниковыми датчиками, чтобы можно было за ними следить.

По его словам, вспышка такой инфекции среди тюленей была зарегистрирована пару лет назад, когда погибли семь животных.

Зоопарк может обеспечить соответствующие условия в бассейнах примерно для трех-пяти тюленей, однако в весенний сезон привозят несколько десятков этих животных. По словам Лидаки, в будущем для этой ситуации будет искаться решение, к примеру, рассматривается возможность держать привезенных весной тюленей во внутренних помещениях в бассейнах для носорогов, так как в летний сезон носороги живут снаружи.