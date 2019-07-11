"Нарва-Транс" снова потерпел неудачу в еврокубках, "Флора" одержала уверенную победу

Нарва-Транс - Будучность Подгорица ((Черногория) 0:2

Черногорский клуб один из самых известных представителей этой страны на пост-югославском пространстве. Деян Савичевич, Предраг Миятович, Миодраг Божович - самые известные воспитанники столичного клуба. В современной истории Черногории у "Будучности" три чемпионских титула и почти десяток вторых мест. Плюс пару проходов во второй-третий раунд Лиги Европы. "Транс", к сожалению, всегда ограничивался одним раундом еврокубков.

Балканские клубы для наших команд всегда были сложными соперниками: представители полуострова любят комбинационный футбол, наши же клубы играют, довольно часто, в довольно примитивный скандинавский стиль. Конечно, черногорские клубы - соперники для наших команд играбельные, но получилось, как получилось: "Транс" в Раквере не смог ничего противопоставить черногорцам.

Уже на 12-й минуте Игор Иванович открыл счет в матче - навес Бакича приземлился прямо в ворота знакомого Марко Меэритсу стадиона. "Транс" пытался сравнять счет, но отсутствие забивного нападающего бросается настолько в глаза, что хочется отыскать в записной книжке телефон Максима Грузнова и спросить: готов ли легенда провести еще пару-матчей на высшем уровне...

"Будучность" владела инициативой, не подпуская "Транс" особо к своим владениям, и домой, после гола Милоша Майича на 88-й минуте, вернется в отличном настроении - победа 2:0 в гостях при не невнятной атаке "Транса" гарантирует черногорцам проход в следующий раунд Лиги Европы.

Флора - Раднички Ниш (Сербия) 2:0

"Флора" нечасто радует своих поклонников победами в еврокубках - болельщики "бело-зеленых" и конкуренты часто вспоминают, например, поражения от клуба из Гибралтара. Но сегодня "Флора" - одна из самых стабильных и сбалансированных команд Эстонии, а "Раднички", наоборот переживают перестройку составa и не зря тренер сербов переживал за результат матча в Таллинне. Игра была, в целом, равная, но сыгранность "Флоры" и ее жажда побед сделала свое дело - Марек Андерс Лепик, а затем и Константин Васильев, сумели принести "Флоре" уверенную победу и отличные шансы на выход во второй раунд Лиги Европы.