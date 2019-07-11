Cоглашение с прокуратурой означает для Центристской партии условный штраф в 200 тысяч евро

Несколько недель назад Центристская партия признала вину и достигла соглашения с прокуратурой. Генеральный секретарь партии Михаил Корб сказал, что партии будет назначен штраф в 25 000 евро. Эта сумма еще не утверждена судом, как и другое условие соглашения, пока не обнародованное партией.

По данным Postimees, прокуратура и Центристкая партия договорились о т.н. условном наказании в размере 200 000 евро. Эти деньги не будут востребованы с партии, если в последующие годы она не совершит новых нарушений закона.

Стоит напомнить, что в отношении Центристской партии уже сейчас действует уголовное наказание: Прийт Тообаль был признан госсудом виновным в том, что находясь в должности генсека партии подделывал ордеры о доходах и тем самым позволил партии использовать деньги неизвестного происхождения.

Насколько известно Postimees, председатель Центристской партии Юри Ратас несколько месяцев назад встречался с генпрокурором Лавли Перлинг, чтобы обсудить дальнейшее развитие судебного дела.

Руководитель отдела обвинений Госпрокуратуры Таави Перн сказал, что прокуратура как до суда, так и во время судебного производства проводила с участниками дела переговоры о согласительном производстве. "В мае переговоры дошли до того, что Центристская партия согласилась с обвинительным решением", - сказал он. Каково содержание соглашения и его условия, будет, по словам Перна обнародовано в суде.

"Но можно сказать, что прокуратура оценивает каждого обвиняемого индивидуально, и в части наказания исходит из того, что влияет на обвиняемого", - добавил Перн. Он уточнил, что в вопросах денежных наказаний в числе прочего оцениваются финансовые возможности обвиняемых.

Условный штраф в 200 000 евро будет для Центристской партии на несколько лет словно браслет на ноге. Любая осечка при таких больших денежных требованиях станет серьезным ударом по казне партии.

Партия Ратаса на протяжении нескольких лет проводила серьезную чистку рядов. Правление обновленной партии не раз говорило, что центристы не хотят ходить по судам и намерены избавиться от теней Эдгара Сависаара. Между тем, чистки избежал человек, сыгравший очень большую роль в возникновении нынешних проблем Центристской партии, если, конечно предъявленные ему в суде обвинения окажутся доказанными.

И этот человек вовсе не выглядит задвинутым в новой партии на задний план. Обвиняемый Калев Калло, недавно лишенный депутатской неприкосновенности, по всем признакам производит впечатление очень важного человека в Центристской партии.

Иначе как еще толковать следующие обстоятельства?

За пять месяцев до выборов в Рийгикогу проходит конгресс Центристской партии, где в правление баллотируются 14 человек. Вслед за председателем место получает набравший 255 голосов Калло.

На мартовских выборах в Рийгикогу Калло получает в общем списке центристов 13-е место, что в этой партии является позицией, позволяющей пройти в парламент.

Калло проходит в Рийгикогу с наименьшим количеством голосов - 289-ю. Это всего на 34 больше, чем Калло получил от однопартийцев, баллотируясь в правление.

В Рийгикогу Калло получил руководство группой поддержки мореходства и парламентской группой Эстония-Китай.

Хотя в следующем составе совета Банка Эстонии Калло не будет, на данный момент он в нем состоит с 2014 года.

Калло избран в горсобрание Таллинна, где руководит комиссией по городскому хозяйству.

Калло является председателем районного совета Хааберсти.

Калло является членом совета компании Tallinna Linnatranspordi AS.

Вопрос в том, почему. Центристы не хотят в открытую обсуждать, в чем заключается феномен Калло и почему он до сих пор остается в партии на важном месте, хотя вероятность того, что его имя останется незапятнанным в судебном деле, не кажется большой с учетом всех обстоятельств.