Компания UP Invest выходит на рынок наружной рекламы Эстонии

По словам исполнительного директора UP Invest Свена Нуутманна, Megameedia Grupp почти 20 лет чрезвычайно успешно работает на рынке традиционной наружной рекламы, а Digiekraanid OÜ в последние годы демонстрирует резкий рывок в развитии и расширении своей сети.

"Это для нас экономически привлекательная сделка, и есть планы безусловно продолжать расширение и нацелиться и на рынки Латвии и Литвы",- сказал Нуутманн BNS.

По его словам, сделка охватывает и импорт цифровых экранов и покупку подразделения по техуходу за ними.

До этих пор Media Investments & Holding OÜ он не занимал сколько-нибудь значительных позиций на рынке наружной рекламы, и целью инвестиций является в дальнейшем сохранить лидерство JCDecaux Estonia в этом отличающемся острой конкуренцией секторе рынка. Только что осуществленная сделка требует еще одобрения департамента конкуренции. Стоимость сделки стороны не разглашают.

Холдинговым предприятием продолжит руководить Прийт Педаник, а руководителем Megameedia Grup останется Эльдур Вааз. По словам Педаника, предприятие планирует укрупнить свою рыночную долю в Эстонии и расшириться на рынок Балтии. "На новом этапе развития, как мы решили, разумно дополнительное привлечение инвесторов",- сказал Педаник BNS.