Дальше некуда: сейчас в Эстонии - самая дорогая недвижимость

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман отметил, что сейчас эстонский рынок недвижимости удивляет множеством парадоксов. «В малых городах активность со сделками достаточно низкая, на вторичном рынке Таллинна и Тарту, безусловно, также не лучшие времена, однако безудержное стремление молодых семей приобрести именно новую квартиру вызывает рост стоимости сделок в крупных городах», – объяснил он.

«Количество сделок с жилой площадью демонстрирует, скорее, незначительную тенденцию к снижению, тем не менее, цены растут, хотя, при этом, ликвидность коммерческой недвижимости весьма низкая. Эти тенденции не вызывают чрезмерного доверия к ситуации на рынке в целом, – поделился своим мнением Сооман. – В идеале рынок недвижимости мог бы напоминать нечто вроде четырехприводного внедорожника, все четыре колеса которого являются ведущими, однако в настоящий момент нет уверенности даже в том, что функционирует хотя бы одно ведущее колесо», – добавил он.

Индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга стоимости квадратного метра квартир, в мае, по скорректированным сведениям, составлял 1432 евро/м². Если в мае нынешнего года в индексированных городах было заключено 1420 сделок с квартирной собственностью, то в июне их количество достигло лишь 1257.

Для сравнения: в июне 2018 года в индексированных городах были совершены 1404 сделки с квартирной собственностью.

При сопоставлении с прежним пиком цен, отмеченным в декабре 2018 года, нынешний индекс превышает его на 1,4 процента. По сравнению с самым низким за последние годы показателем, зафиксированным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi находится выше на 147 процентов.