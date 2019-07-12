Пт, 12.07.2019
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  • Полиция просит помощи: в Таллинне пропал 58-летний Олег

Полиция просит помощи: в Таллинне пропал 58-летний Олег
У него проблемы со здоровьем

Олег.

ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках пропавшего вчера в Таллинне 58-летнего Олега, у которого проблемы со здоровьем, передает Postimees.

Олег ушел вчера утром из своего дома в Таллинне и должен был направиться в торговый центр Järve, однако до сих пор не вернулся домой. Близкие мужчины говорили с ним по телефону в течение дня. Из этих разговор понятно, что мужчина, у которого проблемы со здоровьем, сбился с пути и не знает точно, где находится.

К тому месту, где Олег находится сейчас, он, очевидно, доехал на городском автобусе и дальше пошел пешком. Полицейские проверили медицинские учреждения и разные места, где Олег мог выйти из автобуса, однако он до сих пор не найден.

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