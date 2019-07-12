Полиция просит помощи: в Таллинне пропал 58-летний Олег

Олег ушел вчера утром из своего дома в Таллинне и должен был направиться в торговый центр Järve, однако до сих пор не вернулся домой. Близкие мужчины говорили с ним по телефону в течение дня. Из этих разговор понятно, что мужчина, у которого проблемы со здоровьем, сбился с пути и не знает точно, где находится.