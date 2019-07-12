Пропавший в Таллинне Олег найден

Полиция просила помощи в поисках пропавшего вчера в Таллинне 58-летнего Олега, у которого проблемы со здоровьем. Утром 12 июля полиция сообщила, что Олег был найден ночью и с ним все в порядке.
Олег ушел вчера утром из своего дома в Таллинне и должен был направиться в торговый центр Järve, однако до сих пор не вернулся домой. Близкие мужчины говорили с ним по телефону в течение дня. Из этих разговоров было понятно, что мужчина, у которого проблемы со здоровьем, сбился с пути и не знает точно, где находится.