Видео: мощная турбулентность посреди океана устроила хаос в салоне самолета, 35 пострадавших

Отмечается, что Boeing 777-200 попал в зону турбулентности спустя два часа после вылета — в это время он пролетал над Гавайями. На борту находились 269 пассажиров и 15 членов экипажа. Не менее 35 человек получили травмы, однако характер повреждений не уточняется.

«Это произошло буквально за секунду, но этого времени было достаточно, чтобы увидеть, как всех подбросило в воздух. Некоторые из тех, что не были пристегнуты, сильно ударились головой о багажные полки самолета», — рассказала одна из пассажирок. По словам другого свидетеля, несколько бортпроводниц ударились о потолок. Он описал произошедшее как хаос.

В результате происшествия самолет был перенаправлен на посадку в аэропорт Гонолулу (Гавайи), где его встречала бригада спасателей и медиков. Пассажирам предоставили проживание в отеле до тех пор, пока не будет организован новый рейс в Австралию.