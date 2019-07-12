Юный футболист скончался во время матча

Инцидент произошел во вторник, 9 июля. Команда 17-летнего Рамона Исмаэль Коронеля «Юнион де Голондрина» (Union de Golondrina) участвовала в любительском матче на севере провинции Санта-Фе. В ходе игры в ворота Коронеля был назначен пенальти, который он сумел отбить. Футболисты стали праздновать успех, однако в этот момент вратарю стало плохо, и он упал на газон.