Лига Европы: " Левадия" проиграла в Исландии, но шансы на общую победу сохранила

Таллиннская "Левадия" уступила в первом матче первого раунда Лиги Европы исландскому "Стьярнану" 1:2.
Исландцы второй год подряд попадают на эстонские клубы: в прошлом году "звездочкам" противостоял "Нымме Калью", с которым исландцы справились. Во вчерашнем матче хозяева открыли счет на 15-й минуте после удара Торстейдна Рагнарссона. "Левадия" имела множество моментов, но реализация у подопечных Александара Рогича сильно хромала. На 64-й минуте исландцы получили право на пенальти: Сергей Лепметс сфолил уже после того, как мяч оказался у него в руках, но затем основной голкипер сборной Эстонии свою ошибку исправил. "Стьярнан" сумел отличиться еще раз - снова был результативен Рагнарссон.
"Левадия" сумела сократить счет до минимума и оставить себе шансы на выход во второй раунд Лиги Европы - Никита Андреев на 79-й минуте сделал счет 2:1 и через неделю на "А Ле Кок Арене" соперникам предстоит провести ответный поединок.