Флаг Великобритании. Иллюстративное фото. ФОТО: AFP / Scanpix

Власти Великобритании подняли уровень угрозы для британских судов в Персидском заливе, в особенности тех, кто заходит в иранские территориальные воды, до критического.

В среду катера иранских Стражей исламской революции попытались перехватить британский танкер. На помощь танкеру пришел сопровождавший его корабль британского ВМФ, который отогнал их.

Тегеран обещал не оставить без ответа арест британскими властями иранского танкера в Гибралтаре. При этом иранское правительство отрицает попытку захвата британского танкера в Персидском заливе.

Министерство транспорта Великобритании заявило, что регулярно сообщает о возможных угрозах всем британским судам в регионе.

Насколько известно, несколько катеров, судя по всему, принадлежащих Стражам исламской революции, приблизились к британскому танкеру "Бритиш Херитедж", в то время как тот выходил из Персидского залива, и приближался к Ормузскому проливу.

Танкер сопровождал британский сторожевой корабль "Монтроуз", который занял позицию между судном и нападавшими катерами, заявил представитель министерства обороны Великобритании.

По его словам, действия иранцев противоречили международному праву.

Британский сторожевой корабль направил свои орудия на иранские катера, после чего те развернулись. Не было сделано ни единого выстрела.

На прошлой неделе власти Гибралтара, при помощи британской морской пехоты, задержали иранский танкер, который подозревается в в перевозке нефти в Сирию вопреки европейским санкциям.

Представитель главы полиции Гибралтара заявил, что капитан и мичман иранского танкера были задержаны, но пока им не предъявлено никаких обвинений.

Министр обороны Великобритании Пенни Мордонт сказала, что Лондон озабочен инцидентом в Персидском заливе, и призвала власти в Тегеране принять все меры для деэскалации ситуации.

Представитель премьер-министра Терезы Мэй заявил, что британское правительство намерено поддерживать принцип свободы навигации согласно международному праву.

Со своей стороны, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сказал, что Лондон делает подобные заявления лишь для того, чтобы усугубить напряженность.

"Эти заявления бессмысленны", - сказал он в интервью иранскому агентству "Фарс".

В среду президент Ирана Хасан Роухани сказал, что Великобритания в страхе, и что ей нет смысла направлять военные корабли для сопровождения танкеров.

"Вы, Британия, причина отсутствия безопасности, и позже вы ощутите последствия", - сказал иранский президент.

Иранская сторона назвала задержание своего судна формой пиратства, а советник верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи заявил, что Тегеран должен в ответ захватить британский танкер.

Накануне о том, что у задержания иранского танкера в Гибралтарском проливе могут быть далеко идущие последствия, предупредил президент Ирана Хасан Роухани.

В Персидском заливе на данный момент находится один сторожевой корабль, четыре минно-поисковых корабля, а также вспомогательный грузовой транспорт. Все они базируются в Бахрейне.

Анализ

Пол Адамс, дипломатический корреспондент Би-би-си

Британское правительство заявляет, что ни в коем случае не хочет быть втянутым в конфронтацию с Ираном, но при этом не может игнорировать тот факт, что британские суда в районе Персидского залива находятся под угрозой.

Соответственно официальный уровень угрозы был поднят до критического, что означает, что британским суднам следует избегать иранских территориальных вод. Это редкий, но не необычный шаг.

У ВМС Великобритании не так много кораблей в районе Персидского залива, и, соответственно, они не могут сопровождать каждое британское судно. В среднем, каждые сутки в Персидском заливе находятся от 15 до 30 британских судов, в том числе и танкеры. От одного до трех из них каждый день проходят Ормузский пролив.