Большой хоккей возвращается в Таллинн



Столица Эстонии примет поединки КХЛ уже в третий раз: в 2016 году "Динамо Рига" провела матчи регулярного первенства в Ласнамяэ, а в прошлом году двумя матчами в "Тондираба" отметился финский "Йокерит".

Финны, чьим владельцем является российская компания "Норильский никель", сыграет металлургические дерби: в "Тондираба" 10 и 11 января, "Шутники" сойдутся с череповецкой "Северсталью".