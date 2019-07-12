Пт, 12.07.2019
Храбрые эстонские солдаты освободили жителей Печор, которые были захвачены красными кровопийцами. Яак Мадисон

Сегодня Лаагна-теэ открыта в часы пик

Съемки на Лаагна-теэ.

ФОТО: Konstantin Sednev

Съемки кинофильма режиссера Кристофера Нолана на Лаагна-теэ продлятся до 21 июля, но полностью дорога будет закрыта лишь в выходные дни, передает Раэпресс.

В пятницу движение в сторону центра открыто до 10 часов, а в направлении Ласнамяэ – после 15:30. В субботу и воскресенье для поездок придется воспользоваться объездными путями, Лаагна-теэ будет полностью закрыта.

Мосты над Лаагна-теэ останутся открыты для движения, за исключением перерывов продолжительностью до 5 минут для обеспечения безопасности во время низких полетов воздушного транспорта.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ