Российский чемпион мира по боксу Денис Лебедев завершил карьеру

Денис Лебедев был чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 килограмма.

Лебедев объяснил, что намерен сконцентрироваться на семье и уделить как можно больше внимания родным. «Жизнь не стоит на месте, и вместе с вами мы будем делать большие и малые добрые дела для своей страны, для нашей молодежи. Ведь это тоже моя семья», — написал спортсмен.

Последний раз он выходил на ринг в ноябре 2018 года, одержав победу над американцем Майком Уилсоном. Всего на счету российского боксера 32 победы в 35 поединках, 23 из них нокаутом.