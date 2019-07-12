Киев возмущен решением России по "Всемирному конгрессу украинцев"

Министерство иностранных дел Украины в четверг, 11 июля, выразило решительный протест в связи с просьбой генпрокуратуры России к Минюсту РФ внести международную неправительственную организацию "Всемирный конгресс украинцев" (Ukrainian World Congress) в список нежелательных организаций. Действия России МИД в Киеве назвал "позорными", "дерзко нарушающими фундаментальные права человека" и демонстрирующими "неизменность репрессивной политики" Кремля, направленной "на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства" на территории РФ, передает Deutsche Welle.
Одновременно внешнеполитическое ведомство Украины выразило удовлетворение тем, что "Всемирный конгресс украинцев", по мнению Москвы, представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. "Всемирный конгресс украинцев" всегда будет угрозой для Кремля", - подчеркивается в заявлении.
При этом МИД Украины отметил, что на самом деле цели у конгресса совсем иные: это поддержка украинской идентичности, реабилитация украинских раненых военнослужащих и осуществление просветительских программ за пределами Украины.
МИД в Киеве пообещал принять ответные меры на действия России в отношении "Всемирного конгресса украинцев" и призвал мировое сообщество усилить дипломатическое давление на Москву.
"Всемирный конгресс украинцев" был создан в 1967 году. Первоначально организация называлась The World Congress of Free Ukrainians. Ее основателями были сторонники Андрея Мельника - одного из создателей запрещенной в России Организации украинских националистов. Сегодня "Всемирный конгресс украинцев" представляет собой объединение украинских диаспор в разных странах. Штаб-квартира организации находится в канадском городе Торонто.