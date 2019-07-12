Киев возмущен решением России по "Всемирному конгрессу украинцев"

Одновременно внешнеполитическое ведомство Украины выразило удовлетворение тем, что "Всемирный конгресс украинцев", по мнению Москвы, представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. "Всемирный конгресс украинцев" всегда будет угрозой для Кремля", - подчеркивается в заявлении.

При этом МИД Украины отметил, что на самом деле цели у конгресса совсем иные: это поддержка украинской идентичности, реабилитация украинских раненых военнослужащих и осуществление просветительских программ за пределами Украины.

МИД в Киеве пообещал принять ответные меры на действия России в отношении "Всемирного конгресса украинцев" и призвал мировое сообщество усилить дипломатическое давление на Москву.