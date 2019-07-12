МИД России о протесте Эстонии: это салют на нашей территории, почему мы должны просить разрешения?

«Когда вчера вечером увидела эти новости, уже не было возможности сразу их документально подтвердить или опровергнуть, я подумала, что это какая-то ошибка. Речь идет о салюте на территории нашей страны. Непонятно, почему мы должны спрашивать, по какому поводу нам его проводить. Это какое-то новое слово. Потом оказалось, что представителям наших посольств в МИД Эстонии и Латвии было сказано, что эти страны рассматривают советский период своей истории как "оккупацию" (это их традиционная позиция) и возражают против проведения салютов», - сказала Захарова.

«Данный демарш отражает абсурдную, кощунственную линию властей упомянутых государств. Хочу сказать всем, кто не знает или забыл, что миллионы жителей планеты вместе с Россией будут праздновать юбилейную дату величайшей в истории Победы над фашизмом. Эти торжества включают, в том числе, проведение с 10 апреля 2019 по 9 мая 2020 гг. в московском парке Победы салютов в ознаменование памятных дат освобождения советских и европейских городов от фашистских захватчиков», - отметила она.

«Хочу добавить, что эти салюты даются в честь людей, которых практически с нами не осталось. Многие погибли еще в те годы, отдавая свои жизни за свободу людей. Многие шли и воевали не за политические ценности, не за лозунги, а за то, чтобы у нашей планеты, в частности Европы, был шанс на мирную, спокойную жизнь. Именно в память об этих людях и будут даваться салюты», - заявила представитель МИДа.

«Мне кажется, неприлично указывать государству, что ему делать на своей территории. Тем более это звучит дико в таких словах и формулировках», - добавила Захарова.

Ранее Министерство иностранных дел Эстонии вызвало представителя посольства России и выразило протест по поводу планов Москвы организовать салют 22 сентября.

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, сообщение России об организации салюта в день 75-й годовщины оккупации Таллинна – это провокационный шаг.

«Вторая Мировая война означает для Эстонской Республики как немецкую, так и советскую оккупацию. В 1944 году после ухода немецких войск в Таллинне вступило в должность конституционное правительство Эстонской Республики», - сказал министр.