Финал женского Уимблдона будет жарким и интересным

В финальном поединке женского Уимблдона сыграют Серена Уильямс и Симона Халеп
Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс в полуфинале «Уимблдона» обыграла Барбору Стрыцову со счетом 6:1, 6:2.
Американка в 11-й раз вышла в финал «Уимблдона» и в 32-й финал турнира «Большого шлема» вообще. По этому показателю она сравнялась с Мартиной Навратиловой и теперь уступает только Крис Эверт (34 финала).
Кроме того, Уильямс-младшая вышла в финал на третьем из шести «Больших шлемов», которые провела после декрета и возвращения на корт в 2018-м. За это время она провела еще семь обычных турниров и ни на одном не дошла даже до полуфинала.
За титул 23-кратная чемпионка «Шлемов» сыграет с Симоной Халеп, у которой ведет в личных встречах 9:1. В этом году Уильямс победила ее на Australian Open.
На «Уимблдоне» Халеп вышла в решающий матч впервые, а на турнирах «Большого шлеме» – в пятый раз (трижды на «Ролан Гаррос», один раз на Australian Open). Из предыдущих четырех финалов она выиграла один – «Ролан Гаррос»-2018.