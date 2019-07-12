Молодежная компания, угнавшая и изуродовавшая BMW, совершила новое преступление

Прокуратура предъявила четверым молодым людям подозрение в том, что в ночь на 31 июля 2018 года они угнали и разбили спортивный автомобиль BMW. Ранее ни один из подозреваемых не привлекался в уголовном порядке, поэтому прокуратура не стала ходатайствовать о взятии их под стражу, пишет Tartu Postimees.
3 июля этого года с улицы Аардла исчезла Audi S8, владелец которой оставил двери стоявшего перед домом автомобиля открытыми и забыл там же ключи. Полиция нашла автомобиль в тот же день и задержала трех причастных к краже подростков, которым прокуратура предъявила подозрение. Укравшие Audi молодые люди 18 и 15 лет были причастны и к прошлогоднему угону BMW. По ходатайству прокуратуры суд взял под стражу ранее нарушавших закон молодых людей 18 и 17 лет. Взятие под стражу 15-летнего подростка прокуратура не посчитала необходимым, поскольку между двумя преступлениями других правонарушений он не совершал. 18-летний и 17-летний подросток известны прокуратуры, а совершеннолетний участник дела между двумя угонами неоднократно попадался на кражах.
Молодые люди в поле зрения
По словам помощника прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Маргит Пярн, преступления, совершаемые несовершеннолетними, приоритетны для прокуратуры и всегда находятся под особым наблюдением. На основании преступлений, совершенных молодыми людьми в Тарту, можно сказать, что, хотя некоторые из них совершаются группой, такие преступления, как совершенное 31 июля прошлого года, - скорее редкость. «В разных компаниях, к несчастью, бывает, что случается какое-нибудь правонарушение. Хотя в этих компаниях бывает много людей, преступление совершают все же лишь некоторые молодые люди», - сказала она.
«Из нынешних уголовных дел следует, что по сравнению с прошлыми летними сезонами в Тарту роста молодежной преступности не ощущается. Большинство молодых людей ранее не были судимы и совершили первое преступление», - сказала Пярн.
По словам полицейского по делам молодежи Лыунаской префектуры Вероники Кивилайд, количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, в последние годы не выросло. Скорее они совершают мелкие проступки, например, нарушают Закон об алкоголе и табаке или воруют по мелочи с прилавка магазина. «Случаются иногда драки и нанесение телесных повреждений, но не массово. Бывают кражи, но не с вторжением и не ограбления», - пояснила Кивилайд.
Назад в школу
На молодых людей, совершивших первое преступление, по мнению прокуратуры, можно повлиять, чтобы они взяли на себя ответственность за последствия своего проступка, но продолжили учиться и развиваться. Для этого прокуроры и другие чиновники оценивают прежнее поведение молодого человека, его биографию и обстоятельства преступления, чтобы найти средства воздействия, которые лучше всего смогут помочь. Если дело слушается в суде, вопрос о мерах воздействия решает он. Подростка могут направить в закрытое детское учреждение, под криминальную опеку, социальную программу или заставить компенсировать последствия совершенного. По словам Кивилайд, закрытое детское учреждение, такое как учебный центр Эмайыги или Валгейыги, - это последнее, куда могут отправить подростка. Этому предшествует участие в различных программах и беседы с представителями полиции и защиты детей.
Из нынешних уголовных дел следует, что по сравнению с прошлыми летними сезонами в Тарту роста молодежной преступности не ощущается.
Почти пятая часть молодых людей ранее уже сталкивалась с прокуратурой, на их новые правонарушения органы правопорядка реагируют жестче. В случае преступления, совершенного 3 июля, прокуратура при необходимости будет ходатайствовать о задержании рецидивистов, чтобы во время следствия они не смогли совершить новых преступлений. Окончательное решение об их наказании примет суд.
Большой иск
На данный момент дело дошло до прокуратуры, уточняются документы, связанные с компенсацией ущерба за разбитый BMW. После этого прокуратура отправит уголовное дело в суд, где в ходе уголовного дела будет обсуждаться не только наказание подростков, но и гражданский иск потерпевшего, требование достигает почти 20 000 евро.
В этом году полиции в Южной Эстонии поступило 38 сообщений об угоне или самовольном использовании транспортного средства. Из них 16 было зарегистрировано в Тартумаа.
По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры, нередки ситуации, когда знакомый или даже член семьи берет автомобиль без спроса, чтобы прокатиться. «Или, например, полиция находит угнанный автомобиль в нескольких километрах от места угона и обнаруживает, что угонщик или, например, молодежная компания решила на нем покататься. В этих случаях владелец всегда получает свою машину обратно и не несет особого ущерба», - сказала она.
В текущем году в Тартумаа было зарегистрировано полсотни преступлений, совершенных несовершеннолетними. В прошлом году за тот же период их было 83, в позапрошлом – 72. Вирк отметила, что в основном это кражи и нанесение телесных повреждений, бывают и единичные ограбления, вождение автомобиля в нетрезвом виде, угроза, незаконное вторжение или подделка документа.