Молодежная компания, угнавшая и изуродовавшая BMW, совершила новое преступление

3 июля этого года с улицы Аардла исчезла Audi S8, владелец которой оставил двери стоявшего перед домом автомобиля открытыми и забыл там же ключи. Полиция нашла автомобиль в тот же день и задержала трех причастных к краже подростков, которым прокуратура предъявила подозрение. Укравшие Audi молодые люди 18 и 15 лет были причастны и к прошлогоднему угону BMW. По ходатайству прокуратуры суд взял под стражу ранее нарушавших закон молодых людей 18 и 17 лет. Взятие под стражу 15-летнего подростка прокуратура не посчитала необходимым, поскольку между двумя преступлениями других правонарушений он не совершал. 18-летний и 17-летний подросток известны прокуратуры, а совершеннолетний участник дела между двумя угонами неоднократно попадался на кражах.

Молодые люди в поле зрения

По словам помощника прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Маргит Пярн, преступления, совершаемые несовершеннолетними, приоритетны для прокуратуры и всегда находятся под особым наблюдением. На основании преступлений, совершенных молодыми людьми в Тарту, можно сказать, что, хотя некоторые из них совершаются группой, такие преступления, как совершенное 31 июля прошлого года, - скорее редкость. «В разных компаниях, к несчастью, бывает, что случается какое-нибудь правонарушение. Хотя в этих компаниях бывает много людей, преступление совершают все же лишь некоторые молодые люди», - сказала она.

«Из нынешних уголовных дел следует, что по сравнению с прошлыми летними сезонами в Тарту роста молодежной преступности не ощущается. Большинство молодых людей ранее не были судимы и совершили первое преступление», - сказала Пярн.

По словам полицейского по делам молодежи Лыунаской префектуры Вероники Кивилайд, количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, в последние годы не выросло. Скорее они совершают мелкие проступки, например, нарушают Закон об алкоголе и табаке или воруют по мелочи с прилавка магазина. «Случаются иногда драки и нанесение телесных повреждений, но не массово. Бывают кражи, но не с вторжением и не ограбления», - пояснила Кивилайд.

Назад в школу

На молодых людей, совершивших первое преступление, по мнению прокуратуры, можно повлиять, чтобы они взяли на себя ответственность за последствия своего проступка, но продолжили учиться и развиваться. Для этого прокуроры и другие чиновники оценивают прежнее поведение молодого человека, его биографию и обстоятельства преступления, чтобы найти средства воздействия, которые лучше всего смогут помочь. Если дело слушается в суде, вопрос о мерах воздействия решает он. Подростка могут направить в закрытое детское учреждение, под криминальную опеку, социальную программу или заставить компенсировать последствия совершенного. По словам Кивилайд, закрытое детское учреждение, такое как учебный центр Эмайыги или Валгейыги, - это последнее, куда могут отправить подростка. Этому предшествует участие в различных программах и беседы с представителями полиции и защиты детей.