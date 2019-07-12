С Мутко сняли запрет на посещение Олимпиад

5 декабря 2017 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранил Виталия Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Позже Мутко подал апелляцию на решение комитета.

Однако МОК заявил, что все-таки окончательное слово в вопросе посещения Мутко Олимпийских игр останется за Комитетом: «МОК принимает к сведению решение CAS, которое касается исключительно формального вопроса о санкционной власти МОК в отношении лиц, не причастных к олимпийскому движению. В то же время решение дает понять, что МОК сохраняет за собой право принимать любое решение в отношении конкретных Олимпийских игр», – сообщили в пресс-службе комитета.