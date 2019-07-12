Сегодня в Ласнамяэ откроется парк Прийсле

Парк Прийсле занимает полтора гектара и расположен в непосредственной близости от детских садов Куристику и Ляэнемере.

Парк многофункционален - в нем есть и спортивные, и детские площадки, а также зоны для пикников, общественный огород, создано озеленение и установлены скамейки. Зимой в парке можно будет установить новогоднюю елку.

"Рад, что мы продолжаем развивать жилую среду в Ласнамяэ, делая ее все более разнообразной", - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Первый этап строительства парка Прийсле начался в 2017 году, был завершен в июне 2018 года и обошелся в 300 000 евро. Были созданы подъездные дороги, освещение, места для парковки и трассы. Строительство второго этапа стоит 1 377 000 евро. Это крупнейшая ивнестиция Таллинна в парки.